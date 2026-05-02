​La llamativa decisión del Brighton: contrató a un luchador de MMA para mejorar en los corners 

El Brighton es un club que adopta habitualmente ideas innovadoras en una Premier League permanentemente en progreso. Desde su gran interés por contratar jugadores sudamericanos con proyección, como fue el caso de Alexis Mac Allister y de Moisés Caicedo, hoy dos de los mejores volantes del mundo, o como la reciente presentación de un proyecto para construir el primer estadio en Europa exclusivamente dedicado a un equipo femenino, o, como contó el viernes el DT Fabian Hurzeler, la decisión de contratar a un luchador de artes marciales mixtas para mejorar en los corners.

Sí, una decisión más que llamativa, por tratarse de dos deportes completamente diferentes. Pero, ¿cuál fue la explicación? “Fue hace un par de meses. Lo trajimos porque hablamos mucho sobre jugadas a balón parado, bloqueos y las nuevas tendencias de la Premier League. Por lo tanto, intentamos adaptarnos también a ellas”, dijo Hurzeler, en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Newcastle de este sábado.

“No siempre quiero que se nos conozca como un club agradable. En ciertos momentos hay que ser bastante resistente en los duelos personales. Existen diferentes maneras de ser resistente, de usar un bloqueo, diferentes técnicas para ganar duelos individuales, especialmente en jugadas a balón parado”, añadió.

Fabian Hurzeler, DT del Brighton. (Foto: Reuters) Fabian Hurzeler, DT del Brighton. (Foto: Reuters)

Y explicó que al tratarse de duelos individuales, buscar a un peleador de MMA resulta una gran opción para ellos: “Un luchador de MMA siempre se enfrenta en duelos individuales. Siempre necesita encontrar la manera de vencer a su oponente. Intentamos inspirarnos en otros deportes y esta fue una de las ideas que utilizamos. Si se queda grabada en la mente del jugador, siempre es algo positivo”.

“Como club, no somos conocidos por ser tan dominantes en las jugadas a balón parado. Nunca nos hemos caracterizado por fichar únicamente para jugadas a balón parado, por lo que necesitamos encontrar formas de ser innovadores. Necesitamos encontrar maneras de que no nos derroten tan fácilmente contra equipos más altos”, sostuvo. La estadística, en ese sentido, muestra que el Brighton es el quinto equipo de la Premier league que menos goles anotó en corners esta temporada: solo 13.

Y dijo que justamente, en un partido como el que tendrán ante el Newcastle, vienen bien esos aprendizajes: “Eso es a lo que nos enfrentamos contra el Newcastle. Puede que no seamos un equipo muy físico, pero siempre hay maneras de defender y atacar en duelos individuales a balón parado, y por eso intentamos utilizar también técnicas de las MMA”.

Si bien no reveló Hurzeler el nombre del peleador, se rumoreó en medios británicos que se trataría del alemán Christian Eckerlin, un ex futbolista que posteriormente se convirtió en un peleador de artes marciales mixtas.

Aunque cabe mencionar que no es la primera vez que se ve a entrenadores o figuras de otros deportes participar en clubes de fútbol (y viceversa). Sin ir más lejos, Jorge Sampaoli, antes del Mundial de Rusia 2018, llamó a Sergio Oveja Hernández, ex DT de la Selección Argentina de básquet, para que lo ayude a analizar cómo mejorar, a través de cortinas y diferentes movimientos, las situaciones en los corners también.

Christian Eckerlin, el peleador de artes marciales mixtas que habría contratado el Brighton. (Foto: Instagram @christianeckerlin) Christian Eckerlin, el peleador de artes marciales mixtas que habría contratado el Brighton. (Foto: Instagram @christianeckerlin)

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