​La lista de todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata 

La tradicional entrega de los Premios Olimpia distinguió a los mejores deportistas del país en ceremonia desarrollada este lunes por la noche en la Usina del Arte con la presencia de algunos de los ganadores, más deportistas y dirigencia del ambiente, además de pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires.
La edición de este año incorporó la categoría de los esports, a la cual se le entregó dos Olimpia de Plata, por equipo (a Leviatán) y al mejor jugador ( Lilitenz, figura en el Counter Strike 2).
Además, hubo homenajes especiales, como a la Selección de fútbol (recibió Angel Di María, además ganador del Olimpia de Plata en el rubro) y a las Kamikazes del beach handball. Y un momento emotivo con el recuerdo de deportistas y periodistas fallecidos este año, como el Loco Gatti o Miguel Angel Russo.
También se entregó un Olimpia de Brillante, a Ricardo González, representando al seleccionado campeón del Mundial de básquet 1950 en el Luna Park. Y se distinguió al equipo de River campeón del Metro 1975 más al Argentinos Juniors de 1985 campeón de la Libertadores. Otra novedad, el Olimpia Infinito, que se caía de maduro: a Diego Maradona.
Casi sobre el final, entre los deportistas ternados que no obtuvieron el Olimpia de Plata, la gente votó el Premio Inspiración, el cual incluye una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva entregada a Torneos. Lo ganó Manuel Tripero, de canotaje.
El momento cúlmine fue la entrega del Olimpia de oro, que quedó en manos de Agustín Canapino, quien hace unas semanas salió campeón por quinta vez del TC, además de haber ganado las coronas del TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000.
1. Ajedrez: Faustino Oro
2. Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
3. Atletismo: Florencia Borelli
4. Automovilismo: Agustín Canapino
5. Básquet: Facundo Campazzo
6. Billar: Valentino Oliveto
7. Bochas: Carmelo Retamar
8. Boxeo: Evelin Bermúdez
9. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
10. Cestoball: Santiago Díaz
11. Ciclismo: Julieta Benedetti
12. Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
13. Equitación: Manuel Chechic
14. Esport: Leviatán (equipo) y Lulitenz (jugador)
15. Esquí Náutico: Eugenia De Armas
16. Esgrima: Isabel Di Tella
17. Fútbol: Ángel Di María
18. Futsal: Juan Cruz Freijo
19. Gimnasia: Julieta Lucas
20. Golf: Ángel Cabrera
21. Handball: Diego Simonet
22. Hockey sobre césped: Tomás Santiago
23. Hockey sobre patines: Gonzalo Romero
24. Judo: Mariano Coto
25. Karate: Juan Ignacio Gallardo
26. Lucha: Agustín Destribats
27. Motociclismo: Valentín Perrone
28. Natación: Agostina Hein
29. Pádel: Agustín Tapia
30. Paralímpicos Iñaki Basiloff
31. Patín: Facundo Nieva Biza
32. Pato: Justo Bermúdez
33. Pelota: Facundo Andreasen
34. Polo: Adolfo Poroto Cambiaso
35. Remo: Santino Menín
36. Rugby: Santiago Carreras
37. Sóftbol: Luciano Biondi
38. Taekwondo: Ignacio Espínola
39. Tenis: Horacio Zeballos
40. Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
41. Tiro: Julián Gutiérrez
42. Turf: Francisco Goncalves
43. Vóley: Agustín Loser
44. Yachting: Catalina Turienzo