​La lista de México: afuera el argentino Berterame 

El técnico de Javier Aguirre dio a conocer a la lista de convocados del equipo azteca que disputará el Mundial 2026 y en el cual es uno de los tres anfitriones, junto a Estados Unidos y Ghana.

Tras disputar otro par de ensayos ante Ghana y Australia, el Vasco resolvió quiénes son los jugadores. No está el argentino Germán Berterame, nacionalizado mexicano, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. Había acumulado nueve partidos y dos goles desde 2024 y jugó el amistoso de marzo ante Portugal, pero el DT no lo incluyó entre los 26.

Las grandes esperanzas de México

Era un hecho que jugadores como Raúl Jiménez, Santiago Giménez (hijo del argentino Cristian Chaco Giménez, ex Boca e Independiente), Memo Ochoa y Raúl Rangel estuvieran en la lista, pero también destacan una generación joven de jugadores como Gilberto Mora, Armando González y Brian Gutiérrez como estos jugadores que con sus cualidades sobre la cancha pueden hacer soñar a los mexicanos.

Gilberto Mora con la Selección de México y a sus 17 años jugará su primer Mundial 2026. (AP Photo/Esteban Felix, File) Gilberto Mora con la Selección de México y a sus 17 años jugará su primer Mundial 2026. (AP Photo/Esteban Felix, File)

Lista oficial de México para el Mundial 2026

Arqueros

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensores

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Luis Romo (Chivas)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK)

Mediocampistas

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Edson Álvarez en un partido con México. (AP Photo/Kyusung Gong) Edson Álvarez en un partido con México. (AP Photo/Kyusung Gong)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas)

Santiago Giménez (Milan)

Armando González (Chivas)

Raúl Jiménez (Fulham)

Guillermo Martínez (Pumas)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

César Huerta (Anderlecht)

Calendario de México para el Mundial 2026

México encabeza el Grupo A y enfrentará a Sudáfrica (11 de junio), Corea del Sur (18 de junio) y República Checa (24 de junio) en el Mundial 2026.

Antes de disputar el torneo mundialista se enfrentará a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez, como último ensayo para el debut.

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