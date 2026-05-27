​La lista de los 26 jugadores elegidos por Mauricio Pochettino para la selección de Estados Unidos 

La espera terminó. El argentino Mauricio Pochettino confirmó oficialmente la lista de 26 futbolistas que representarán a Estados Unidos en el Mundial 2026, una convocatoria que mezcla experiencia mundialista, figuras consolidadas en Europa y algunos nombres que terminaron ganando terreno en el cierre del proceso. La presentación se realizó este martes en Pier 17, en Manhattan -NYC-, en un evento que reunió a medios, aficionados y buena parte del entorno futbolístico estadounidense.

Las grandes sorpresas de la convocatoria pasan por las ausencias de Tanner Tessmann y Diego Luna, quienes finalmente quedaron fuera de la lista definitiva. En contraparte, futbolistas como Alejandro Zendejas y Cristian Roldan lograron meterse en el grupo final, reflejando la intención de Pochettino de priorizar jugadores con experiencia competitiva y conocimiento del entorno de selección. También es para remarcar la continuidad de varios integrantes que ya estuvieron presentes en Qatar 2022, manteniendo una base que el técnico argentino considera clave para soportar la presión de jugar un Mundial en casa.

AME5362. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 26/05/2026.- Los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos posan durante el anuncio de la lista oficial de jugadores convocados para el Mundial 2026 este martes, en Nueva York (Estados Unidos). Christian Pulisic, atacante del AC Milan, y Weston McKennie, centrocampista de la Juventus de Turín, encabezan la lista de una Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino que disputará el Mundial 2026 como coanfitriona junto con México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. EFE/ Ángel Colmenares AME5362. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 26/05/2026.- Los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos posan durante el anuncio de la lista oficial de jugadores convocados para el Mundial 2026 este martes, en Nueva York (Estados Unidos). Christian Pulisic, atacante del AC Milan, y Weston McKennie, centrocampista de la Juventus de Turín, encabezan la lista de una Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino que disputará el Mundial 2026 como coanfitriona junto con México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. EFE/ Ángel Colmenares

Después del anuncio oficial, el plantel tiene por delante el viaje a Atlanta para instalarse en Fayette County, Georgia, donde la Federación montó el nuevo centro nacional de entrenamiento del seleccionado yanqui. Ahí comenzará la preparación final antes del debut mundialista. Estados Unidos abrirá su participación en el Grupo D el próximo 12 de junio frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Más adelante enfrentará a Australia el 19 de junio en Seattle y cerrará la fase de grupos el 25 de junio nuevamente en California frente a Turquía.

Poche dirigirá por primera vez en un Mundial (REUTER). Poche dirigirá por primera vez en un Mundial (REUTER).

Antes del arranque de la Copa del Mundo, disputará dos amistosos de alta exigencia. Primero enfrentará a Senegal el 31 de mayo en Charlotte y después jugará ante Alemania el 6 de junio en Chicago. Pochettino busca llegar al Mundial con un grupo que combine intensidad física, velocidad y mayor personalidad competitiva, aspectos que el propio entrenador consideró prioritarios desde que asumió el proyecto estadounidense.

Arqueros

-Chris Brady (Chicago Fire)

-Matt Freese (New York City FC)

-Matt Turner (New England Revolution)

Defensores

-Max Arfsten (Columbus Crew)

-Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

-Alex Freeman (Villarreal)

-Mark McKenzie (Toulouse)

-Tim Ream (Charlotte FC)

-Chris Richards (Crystal Palace)

-Antonee Robinson (Fulham)

-Miles Robinson (FC Cincinnati)

-Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

-Auston Trusty (Celtic)

Volantes

-Tyler Adams (AFC Bournemouth)

-Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

-Weston McKennie (Juventus)

-Cristian Roldan (Seattle Sounders)

-Brenden Aaronson (Leeds United)

-Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros

-Christian Pulisic (AC Milan)

-Alejandro Zendejas (Club América)

-Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

-Tim Weah (Olympique de Marsella)

-Folarin Balogun (AS Monaco)

-Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

-Haji Wright (Coventry City)

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