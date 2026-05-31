​¿La lista de la Selección no está cerrada? 

La Selección llegará hoy a Kansas City detrás del sueño de defender la Copa del Mundo, con una mueca de preocupación: con la distensión de Leandro Paredes, son diez los jugadores del plantel que llegan al Mundial lesionados o en recuperación de lesiones y faltos de rodaje.

Varios de los afectados quedarán fuera de los dos últimos amistosos, en los que el entrenador no podrá probar el estado de forma de su equipo titular, y algunos estarían llegando con lo justo incluso al partido debut, que es dentro de apenas 17 días.

Los calendarios del fútbol son así, las competencias están cada vez más superpuestas y nada indica que esto vaya a cambiar para mejor en un futuro próximo. Y varios (de Argentina y de otros seleccionados) jugarán el Mundial solo un par de semanas después de haber arriesgado el pellejo en sus competencias locales o continentales.

Lionel Scaloni fue, como siempre, amplio, comprensivo y empático con esta situación. Exculpó a todos los técnicos que pusieron a futbolistas que estaban al límite, entendió que ellos no debían pensar en la Selección sino en sus clubes, y hasta destacó el espíritu competitivo del jugador argento que en cada batalla deja hasta sus últimas reservas.

Pero ojo: va a jugar el que esté bien. Cuando se juntó con los muchachos en Qatar 2022, encontró a un par fuera de su mejor estado y los mandó de vuelta, cambiando la lista a último momento. Y del primer partido al segundo no le tembló la mano para hacer cinco cambios, hasta al Cuti Romero sacó.

Acá ya tachó con lápiz rojo al Huevo Acuña, y todos los averiados seguirán siendo observados hasta 24 horas antes del arranque de la Copa, en que todavía hay tiempo para hacer modificaciones.

La fe, la fiereza y el fútbol son las banderas que preceden la llegada de la Selección al Mundial. Las lesiones son un fantasma que la acompaña.

Scaloni tiene decisiones que tomar (EFE / Juan Ignacio Roncoroni). Scaloni tiene decisiones que tomar (EFE / Juan Ignacio Roncoroni).

Montiel está en observación. Acuña se quedó afuera. Montiel está en observación. Acuña se quedó afuera.

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