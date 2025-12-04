​La leyenda de la NBA que anunció su inminente retiro y fue echado por su equipo 

Los Angeles Clippers prescindieron de Chris Paul, una de las leyendas de la franquicia y de la NBA, sólo semanas después de que el base de 40 años anunciase que esta iba a ser su última temporada en la liga.

Paul hizo el anuncio de que lo habían dejado libre en Instagram el miércoles. “Acabo de enterarme de que me mandan a casa”, dijo en un mensaje acompañado de un irónico emoji con el signo de victoria.

Los Clippers confirmaron a medios estadounidenses la decisión por medio de su responsable de operaciones deportivas, Lawrence Frank: “Estamos separando nuestros caminos y Chris ya no seguirá en el equipo”.

“Chris es una leyenda de los Clippers y ha tenido una carrera histórica. Quiero dejar una cosa muy clara: nadie está culpando a Chris de nuestro bajo rendimiento”, añadió.

El base estaba teniendo un papel secundario en el equipo, promediando 2,9 puntos, 3,3 asistencias y 1,8 rebotes en 14,3 minutos en cancha.

Chris Paul en los Clippers. (Foto: AP) Chris Paul en los Clippers. (Foto: AP)

Los Clippers, ahora mismo la plantilla más veterana de la NBA, tienen un balance de 5-16 en este inicio de temporada, instalados en la penúltima posición en la Conferencia Oeste.

Paul había firmado un contrato de 3,6 millones de dólares para la presente temporada, que los Clippers deberán abonar a no ser que negocien un acuerdo con el jugador o consigan traspasarlo.

Paul anunció el 22 de noviembre su intención de retirarse al final de esta temporada, su vigésima primera en la NBA. El base disputó seis temporadas en los Clippers entre 2011 y 2017 antes de iniciar un periplo que lo llevó a Houston Rockets (donde formó una gran dupla con James Harden), Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs (hizo un buen dúo con Victor Wembanyama) antes de volver este 2025 a Los Ángeles.

Paul fue rookie del año en 2006, 12 veces All-Star y ganador de dos oros olímpicos. En 2021 alcanzó las Finales de la NBA con los Suns, con una actuación destacadísima en un equipo que tenía como estrellas a él, Devin Booker, Mikal Bridges y DeAndre Ayton, pero perdieron contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y Jrue Holiday.

Chris Paul en Phoenix Suns. (Foto: AFP) Chris Paul en Phoenix Suns. (Foto: AFP)

