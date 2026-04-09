​La Justicia le prohibió a Del Gaiso acercarse a Toviggino 

Facundo del Gaiso, diputado de la Ciudad por la Coalición Cívica, confirmó que le llegó una notificación judicial por la cual se le prohibió acercarse a la casa de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. Tampoco puede llamarlo por teléfono y arrobarlo en la cuenta de X. Este legislador es el que presentó las denuncias por corrupción contra los referís que aparecieron en los chats difundidos mediáticamente, de supuestas conversaciones del dirigente con Juan Pablo Beacon, quien fue su mano derecha y tenía un cargo en el Consejo Federal de la AFA.

También, presentó denuncias por la causa de la mansión de Pilar, que figuran a nombre de una jubilada y un monotributista de apellido Pantano, pero que se le imputa la propiedad a Toviggino con un costo de mercado de 16 millones de dólares.

Del Gaiso, al exponer en X la situación, escribió: “Ratifico lo que venimos diciendo: que en la AFA se habría armado una Matriz de lavado de dinero y corrupción. La Mansión de Pilar, causa que quema,los dueños en los papeles, son la jubilada Conte y el monotributista Pantano serían posibles testaferros de Toviggino”.

“Hace 120 días presentamos todas las pruebas y nadie fue llamado a declarar… El dinero robado a los clubes pobres termina en la Mansión de Pilar, en caballos, autos , yates , aviones etc. Tarde o temprano Tapia y Toviggino van a terminar presos”, agregó Del Gaiso.

“Estoy a disposición de la Justicia para que me allanen y detengan, pero callarnos no nos van a callar”, cerró el diputado.

“La Justicia intenta ponernos un bozal. Pero nosotros no nos vamos a callar. Vamos a seguir presentando pruebas y denunciando a Toviggino, es un procesado”, le aseguró Del Gaiso a Olé.

Este aviso de De Gaiso ocurrió el mismo día en que un fiscal pidió agravar el procesamiento contra Tapia y Toviggino en la causa por la evasión de aportes. Ambos están embargados por 350 millones de pesos y pueden terminar en juicio oral.

Pablo Toviggino cuando debió declarar ante la Justicia (Federico Lopez Claro). Pablo Toviggino cuando debió declarar ante la Justicia (Federico Lopez Claro).