​La joya del Bayern Munich se disculpó tras sus dichos acerca de que soñaba con irse al Real Madrid: “Dije algo desagradable” 

Hace un par de días, la joya del Bayern Munich, Lennart Karl, fue el principal invitado en un multitudinario evento que organizó una peña del club en la localidad de Burgsinn, un municipio de Baja Franconia, ubicado a unos 300 kilómetros de Múnich. La joven estrella del conjunto alemán fue recibido con una ovación, habló ante las más de 140 personas que estaban presentes en el gimnasio y sorprendió con una llamativa revelación que generó un importante revuelo en Europa.

En pleno ida y vuelta con los fanáticos, al futbolista de 17 años le preguntaron si sueña jugar en algún otro club además del Bayern Munich y , con total honestidad, nombró al Real Madrid. No obstante, en los días posteriores, el joven se disculpó con la gente del club. “Creo que dije algo desagradable que podría malinterpretarse”, le dijo a uno de los dirigentes más importante del Gigante Bávaro.

Lennart Karl, el pibe del Bayern Munich, con su premio a figura del partido ante el Sporting de Lisboa, por la Champions League. (Foto: Prensa Bayern Munich) Lennart Karl, el pibe del Bayern Munich, con su premio a figura del partido ante el Sporting de Lisboa, por la Champions League. (Foto: Prensa Bayern Munich)

¿Cuáles fueron su dichos? “Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero definitivamente algún día quiero ir al Real Madrid. Ese es el club de mis sueños, pero esto queda entre nosotros. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial”, reconoció Karl en la peña. Casi al mismo tiempo, se encargó de aclarar más de una vez que esperaba que esa revelación quedara sólo entre los presentes.

Aunque claro, en épocas de redes sociales, donde todo se viraliza, pedir algo así parece prácticamente imposible. Y Karl seguramente lo comprobó este lunes, luego de que los principales medios alemanes y españoles hicieran foco en el tema.

Karl se disculpó con el Bayern Munich

Christoph Freund, director deportivo del club alemán, reconoció que Karl pidió disculpas inmediatamente después de sus dichos. ” Se disculpó al día siguiente y hablamos del asunto. Dijo: ‘No lo dije con esa intención’. Se siente muy cómodo en el Bayern“, sentenció.

Otro de los que reveló que el joven se retractó al instante fue Max Eberl, ex futbolista y ejecutivo del departamento de fútbol profesional: “El día siguiente vino a vernos y nos dijo: ‘Creo que dije algo desagradable que podría malinterpretarse’. Para nosotros, el asunto está zanjado. Nunca fue un problema”. Del mismo modo, reveló: ” Nunca fue un problema. Está rindiendo bien en el campo, se siente muy cómodo en el Bayern y sabe lo que tiene aquí. Eso es lo que cuenta”.

Lothar Matthaus bancó al pibe

La leyenda del fútbol germano, campeón del mundo en 1990 y que jugó más de 400 partidos en el Bayern, defendió al joven en medio de las críticas: “Es genial cuando alguien tiene confianza en sí mismo incluso a los 17 años. Fijarse metas no tiene nada que ver con la arrogancia. Lo encuentro honesto, pero no pretencioso ni arrogante. El Real Madrid simplemente tiene ese tipo de mística. El Bayern de Múnich está en una situación similar, pero a menudo quieres probar algo nuevo en la vida”.

En otro puntos, el ex mediocampista que actualmente trabaja en la cadena Sky Sports, dijo: ” Sabe que tiene que rendir excepcionalmente bien en el Bayern para siquiera estar en la mira del Real Madrid. No ha dicho que quiera jugar en el Real Madrid en los próximos dos años. Es su sueño. Los sueños se pueden hacer realidad, pero hay que trabajar para conseguirlos, y el Bayern se beneficiaría de ello. Si Karl llega a ser tan bueno que el Real Madrid negocie con él, primero tendrá que lograr algo extraordinario en el Bayern“.

Su pasado con la camiseta del Real Madrid y en el Bernabeu

Lennart Karl, quien con grandes actuaciones se ganó la confianza de Kompany y es una de las grandes promesas del fútbol alemán, ya había coqueteado con el Real Madrid en el pasado: hace 7 años, cuando tenía sólo 10, viajó a la capital de España para realizar una prueba.

“Tuvo una prueba con el Real Madrid cuando tenía 10 años. Hubo concentraciones a nivel regional, una de ellas en la región de Aschaffenburg. De allí avanzó a la siguiente ronda, que se celebró en Memmingen. Allí volvió a triunfar y fue invitado a viajar a Madrid para ir al Bernabéu, pero, como saben, el acuerdo con el Real Madrid no funcionó”, contó hace unos días el periodista Sebastian Leisgang, quien es amigo de la familia del jugador.

Lennart Karl, con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu. Lennart Karl, con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu.

Su deseo de ir al Mundial del 2026

Entre sus confesiones, Lennart Karl reconoció su deseo de poder estar representando a Alemaniaen el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026: “Claro que me encantaría ir al Mundial. Tengo que rendir bien y luego veremos si al final funciona. Ir al Mundial a los 17 años sería algo especial. Estoy trabajando muy duro y espero tener la recompensa”.

