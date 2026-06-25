​La intimidad del festejo de los 39 de Messi 

Salvo que de verdad sea extraterrestre, este debería ser su último cumpleaños en un Mundial. Pero con Lionel Messi nunca se sabe. El creía que Qatar había sido el final en Copas del Mundo pero acá está, vivito y goleando, paralizando el mundo con su fútbol, con sus goles, con sus gambetas o simplemente cambiándole la vida a la gente con un simple saludo.

Fue un miércoles 24 de junio muy especial para el 10. Y lo vivió a su manera, con una sonrisa, agradeciendo el cariño y disfrutando de las cosas simples, como hablar con sus hijos, con Antonela, con sus padres, sus hermanos y esa gente que siempre estuvo cerca. Detrás de la leyenda, hay un hombre común y corriente, que como dijo Scaloni solo quiere “ser feliz”.

Pero por más que su esencia no cambia, que sigue siendo igual que el pibe que llegó a Ezeiza con 17 años recién cumplidos en el 2004, hay cosas a su alrededor que se modifican. Porque el mundo gira en torno a su figura y más cuando está disputando su sexto Mundial, cuando acaba de convertirse en el goleador top de la historia del torneo más importante de todos. Entonces, al hotel Origin llegan una, dos, tres, cuatro, cinco tortas, una más grande que la otra. Que la de FIFA, que la de Conmebol, que la de Concacaf, que la d e varias marcas top que también lo agasajan.

Las fotos que subió Antonela por el cumple de Messi. Las fotos que subió Antonela por el cumple de Messi.

El regalo de la AFA

En la AFA saben de su argentinidad extrema y sus gustos. Entonces, buscaron una pastelera made in Argentina y le pidieron una torta para un tal Leo Messi. “De chocolate, merengue y dulce de leche”, describe Silvia, la dueña de la panadería “Pan Caliente”. Lleva 23 años viviendo en Kansas City y nunca imaginó que podía darse una oportunidad así. “Se la llevé el martes a la noche, se la dejé a Marito (el utilero) y me fui. Tuve nervios y emoción en la previa”, describió.

De esas velitas que sopló a las 12 de la noche cuando comenzaba el 24 de junio mirando el río Missouri. Ahí, con sus más amigos, con De Paul, Paredes, Otamendi, Lo Celso, Molina y el infaltable Marito De Stéfano. Pero había una sorpresa de la que participó todo el plantel y que vio la luz, y se hizo viral después del mediodía en Estados Unidos.

La sorpresa de sus compañeros

Lionel Messi y el festejo de su cumpleaños número 39. Lionel Messi y el festejo de su cumpleaños número 39.

Y fue algo que le saçó otra sonrisa y lo emocionó. Todos sus compañeros aparecieron con una remera estampada, en la que cada uno había elegido su foto preferida con el capitán de la Selección. Sí, los 25 jugadores, más Chiqui Tapia.

Pero no solo se trataba de una imagen en el frente, sino que en la parte trasera de la remera había un texto que impactó al capitán: “A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles… Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos”, decía el mensaje.

En el recorrido de qué foto eligió cada futbolista, hay que arrancar con el alma mater de la idea. Rodrigo De Paul es hoy un indispensable del círculo íntimo de Leo y el Motorcito eligió una imagen especial: abrazados, Rodrigo de espaldas y Leo con la 10, en los festejos de Qatar.

¿Y los demás? Dibu Martínez fue a la historia de la Scaloneta y pidió la instantánea en el vestuario tras ganar la Copa América. Enzo Fernández metió una que le agarra la cabeza en un festejo de Qatar. Facundo Medina es el que tiene la imagen más nueva: su abrazo en el gol ante Austria, tras su pase. Lautaro Martínez una de los festejos arriba del micro en el 2022, por mencionar a algunos.

Messi en el entrenamiento de la Selección en el día de su cumpleaños (Foto Juano Tesone/ Enviado especial). Messi en el entrenamiento de la Selección en el día de su cumpleaños (Foto Juano Tesone/ Enviado especial).

También hubo otra foto, en la que estaban los 26, más el presidente de la AFA y los otros dos cumpleañeros: Antonia Farías, la cocinera que fue una de las primeras en abrazarlo en Lusail, y Diego Iacovone, el tipo que maneja la parrilla, el que deleita a Leo con los mejores asados. Leo siempre quiere que el recuerdo sea de los tres juntos.

@hernanclaus – enviado especial Olé

Pero había más. De Leo, respondiendo mensajes y agradeciendo, como lo hizo en un posteo de Olé desde su cuenta de IG. “Muchas gracias”, escribió en ese sinfín de fotos y festejos, al ritmo de “Yo Caníbal”, de los Redondos. La cantidad de posteos de clubes, famosos y glorias del deporte no pararon en todo el día. Como él, que tras la siesta, se levantó se fue a realizar su primer entrenamiento con 39 años, ese que tuvo muchísimos periodistas y en el que se lo vio feliz, con la pelota. Ese primer juguete que pidió, sigue siendo el elegido por el 10, aunque ya esté pisando las cuatro décadas.

La intimidad del video que mostró Messi

Video: AFA.

Fue un día cargado de emociones y Lionel Messi decidió mostrarlas cuando se terminaba el 24 de junio en la Argentina. Antes de la cena, el 10 subió a su cuenta de Instagram cómo fue la sorpresa que le hicieron sus compañeros, cuando cada uno de ellos apareció con una remera con una foto con Leo.

El video que dura 3 minutos y la yapa, deja en claro todo lo que sucedió en el hotel Origin al mediodía, en el momento central de la sorpresa. Se observa cómo el capitán se sorprende y decide darle un afectuoso abrazo a cada uno de sus compañeros primero. Pero también a los integrantes del cuerpo técnico y la delegación.

“Ya van 12 cumpleaños con la Selección, el primero fue en el Mundial 2005”, le dijo Leo al chef del plantel, que lleva casi el mismo tiempo que el mejor del mundo. Así, fue la sorpresa de 10.

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