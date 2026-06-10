​La insólita medida que tomó Argelia para su último amistoso antes del debut con Argentina 

Sorprendió a Países Bajos hace pocos días al ganarle por 1-0 y también quiere sorprender a la Scaloneta. A menos de una semana para el debut que tendrá frente a la Selección Argentina, Argelia cerrará este miércoles su gira de amistosos antes del Mundial al medirse contra Bolivia. Y lo hará de una manera particular para evitar que haya espías y de mostrar las cartas que tiene bajo la manga: será un encuentro a puertas cerradas y, como si fuera poco, sin televisación. Increíble.

Vladimir Petkovic, el bosnio de 62 años que dirige a los Zorros del Desierto desde febrero de 2024, no quiere que haya sobresaltos en la recta final de la preparación para la Copa del Mundo. Se espera que pruebe el 11 que saldría desde el arranque el martes 16, a las 22, ante Leo Messi y compañía. Por eso, el entrenador tomó la postura de que el partido con la Verde sea sin presencia de público.

Argelia volverá a la máxima cita del fútbol mundial después de 12 años, ya que su última presentación fue en Brasil 2014. Y pretende dar el golpe al clasificar a los 16avos de final, aunque sabe que el camino no será para nada sencillo. Claro, el estreno será nada más y nada menos que vs. la Selección Argentina. La guardia alta ya se empieza a sentir, incluso antes del inicio de la competencia.

El amistoso de este miércoles será a las 21 y se disputará en el KC Current Stadium de Kansas City, misma ciudad en la que debutará. Se especula con la posibilidad de repetir la misma formación que venció a Países Bajos. ¿Cómo sería? Luca Zidane; Achref Abada, Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Rayan Aït-Nouri; Riyad Mahrez, Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Mohamed Amoura y Amine Gouiri.

Petkovic apuesta a un juego técnico y ofensivo, aunque con riesgos defensivos que podrían ser expuestos. La mejor referencia de su potencial fue la Copa Africana 2025, aunque terminó quedando eliminado en los cuartos de final a manos de Nigeria. Ahora, con Riyad Mahrez, el ex Manchester City, como principal figura, no quiere ningún Argelío.

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