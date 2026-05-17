​La increíble ineficacia de River en los penales 

En un partido caliente como lo fue el encuentro ante Rosario Central, River se encontró con una chance inmejorable para ponerse en ventaja. Fue a los 30 minutos, cuando un codazo de Gastón Ávila derivó en penal para el CARP. Sin embargo, Gonzalo Montiel falló su oportunidad. La revancha la tuvo Facundo Colidio, que se desahogó metiendo un gol clave pero también porque pudo superar una tremenda ineficacia que afectaba al club de Núñez.

Y es que el tiro de Cachete atajado por Jeremías Ledesma fue la séptima pena máxima de 13 que erró River en el último año y medio. Si, de esa cantidad, siete no terminaron en gol, mientras que los otros seis sí fueron convertidos. Cabe destacar que esto es contando solamente penales ocurridos en los 90 minutos, excluyendo las definiciones desde el punto penal. Si embargo, Colidio pasó a que sean siete convertidos de 14, elevando la eficacia a un 50%.

En el último año y medio, River erró siete penales (Fotobaires). En el último año y medio, River erró siete penales (Fotobaires).

En este período de tiempo, el que más veces falló fue Miguel Ángel Borja, quien desperdició tres chances desde que erró un penal ante Lanús, el 16 de febrero del 2025. También falló ante Ciudad de Bolívar, el 19 de marzo de ese año, y vs. Gimnasia, el 2 de noviembre. En contrapartida, el Colibrí convirtió el 4 de mayo del año pasado ante Vélez.

El otro que no tuvo suerte en los penales es Juanfer Quintero, quien sufrió las atajadas de Hernán Galíndez, de Huracán, en la fecha 10 del Apertura, y Lucas Bruera, de Carabobo, por la fecha 4 de la Copa Libertadores. El otro al que también le habían atajado un penal es a Sebastián Driussi, que no pudo con David Contreras, de Barcelona de Ecuador, por la Libertadores 2025.

Colidio elevó la eficacia al 50%

(Foto Juano Tesone). Colidio elevó la eficacia al 50%(Foto Juano Tesone).

En contrapartida, el único que no falló en este tiempo fue Franco Mastantuono, que tuvo dos penales y metió ambos: el 15 de mayo del 2025 ante Independiente del Valle por la Libertadores y frente a Platense, cinco días después, por el torneo local. A él se suma ahora Colidio, quien no había pateado en este tiempo.

Montiel, el infalible que falló

Claro que, en este último año y medio, Montiel también registraba buenos números ya que, en los dos anteriores que había tenido, los convirtió: en la fecha 10 ante Huracán (mismo día en que había errado Quintero) y en la jornada 12 frente a Estudiantes de Río IV.

Pero la mala llegó para Cachete, que por primera vez erró un penal en los 90 minutos y se transformó en el segundo tiro de su carrera que no logró convertir (el anterior había sido en la definición por penales de la Supercopa Internacional ante Talleres).

Todos los penales de River en el último año y medio