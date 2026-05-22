​La impresionante racha de Colidio en Córdoba que motiva al delantero de River para la final contra Belgrano 

Hay un aura especial entre Facundo Colidio y Córdoba, una conexión difícil de explicar pero con datos contudentes, que elevan aún más la confianza del delantero de River para la final del Apertura de este domingo contra Belgrano en el Mario Alberto Kempes. Porque el rubio de 26 años no solo llega inspirado tras haber sido la figura y autor del gol del triunfo en la semi contra Central: registra una importante racha goleadora en ese estadio mundialista y también frente a los clubes de la ciudad del cuarteto y el fernet, sobre todo ante el Pirata y, en mayor medida, contra Instituto.

Los números de Colidio contra Belgrano son por demás positivos: lo enfrentó una vez con Tigre en el Kempes y en tres ocasiones en River y las cuatro oportunidades festejó una victoria. Además, con la camiseta de la Banda le convirtió tres goles al Pirata: en el reciente 3-0 del 5 de abril en el Monumental. Incluso, en este último duelo frente al Celeste cortó una sequía de ocho meses y 17 días en 26 partidos sin gritar.

El festejo de Colidio en su gol ante Belgrano en el Monumental en este Apertura 2026 (Foto Maxi Failla). El festejo de Colidio en su gol ante Belgrano en el Monumental en este Apertura 2026 (Foto Maxi Failla).

Y en este antecendente vuelve a aparecer el vínculo entre Colidio y Córdoba, ya que el último gol del #11 había sido en el 4-0 frente a Instituto el 19 de julio de 2025. De hecho, La Gloria es el rival que sufrió más goles de Colidio: cinco tantos en cinco partidos (cuatro triunfos y un empate) con el plus del hat-trick (el primero y único de su carrera) que metió hace dos años en el estadio de Instituto. Paradójicamente, Facundo nunca convirtió frente a Talleres en los ocho encuentros que disputó: dos victorias, dos empates y dos derrotas.

La celebración de Colidio en el 2-1 de River ante Belgrano en el Kempes en los cuartos de la Copa de la Liga 2023 (Foto: Diego Haliasz / AFP) La celebración de Colidio en el 2-1 de River ante Belgrano en el Kempes en los cuartos de la Copa de la Liga 2023 (Foto: Diego Haliasz / AFP)

Con Belgrano, además, Colidio metió el agónico gol de la clasificación de River en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, jus tamente en el estadio Mario Kempes. Por eso, al delantero que no era tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en los últimos partidos del Muñeco como deté del Millonario y recuperó su lugar en el 11 con Eduardo Coudet le sobran motivos para salir a la cancha con la flechita alta y la confianza que le generan estos antecedentes, además del hecho de que a partir de la baja de Sebastián Driussi por lesión es el atacante más determinante del equipo del Chacho.

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