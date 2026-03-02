La gran noche de boxeo vuelve a Cutral Co con figuras locales y transmisión nacional

El próximo viernes 6 de marzo, el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi volverá a vibrar con una nueva edición de Argentina Boxing, que traerá una destacada cartelera con fuerte presencia de púgiles locales.

Uno de los grandes atractivos de la noche será el regreso de Damián “Chiva” Rojas, quien volverá a pelear ante su gente tras un año de inactividad. El boxeador local enfrentará al paraguayo Javier Vázquez Cabrera y expresó su entusiasmo por presentarse nuevamente en casa, con el acompañamiento del público cutralquense.

Otro de los protagonistas será Ezequiel “Kelo” Nieva, que en categoría ligero se medirá ante el uruguayo Martín Severo. El púgil aseguró que llega con una preparación intensa en fuerza, resistencia y velocidad, y con grandes expectativas por combatir en su ciudad.

🕖 Cronograma de la velada

19:00 hs → Combates preliminares

→ Combates preliminares 21:00 hs → Peleas estelares con transmisión en vivo por Fox Sports

🎟 Entradas

Físicas: Caja Municipal (Sarmiento 145)

Caja Municipal (Sarmiento 145) Online: Populares: https://mpago.li/1hAx1qL Ring Side: https://mpago.li/1UvdAQR



La ciudad se prepara para una noche a puro golpe y emoción, donde el talento local buscará brillar ante su gente y todo el país.