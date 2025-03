​La frase del jefe de equipo de Alpine que hace ilusionar a Colapinto 

Oliver Oakes, el jefe de equipo de Alpine, realizó una declaración que generó ilusión con un posible reemplazo del argentino Franco Colapinto en lugar del australiano Jack Doohan.

Durante una conferencia de prensa en Bahréin, donde se realizaron los tests de pretemporada, Oakes se mostró de acuerdo con los dichos del asesor de la escudería, Flavio Briatore, quien aseguró que Doohan comenzará la temporada como titular junto al francés Pierre Gasly, aunque esto podría cambiar con el pasar de las carreras.

“Entiendo que todo el mundo tiene una opinión. Pero es muy simple, ¿no? Estamos aquí para competir. Queremos el mejor piloto en el coche, el mejor motor en el coche. Flavio lo dijo, estamos empezando la temporada con Jack y Pierre y luego vamos a ver cómo va todo”, señaló.

Doohan no la tendrá nada fácil este año, ya que no es del gusto de Briatore, quien maneja los hilos en el equipo francés. Es por esto que podría ser reemplazado en caso de que no consiga buenos resultados en sus primeras carreras.

Sin embargo, nada asegura que su reemplazante sea Colapinto ya que Alpine cuenta con otros dos pilotos de reserva: el japonés Ryo Hirakawa y el estonio Paul Aron. El primer Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1 se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de marzo en Australia.

