​La fiscal del caso Moretti lo acusó de “obstruir” la indagatoria 

La fiscal Mónica Cuñarro acusó a Marcelo Moretti de obstruir la investigación del denominado “Coima Gate” al presentar un nuevo pedido de anulación de la indagatoria que pesa sobre él por presunto cobro de sobornos.

Este se trata del tercer intento del presidente de San Lorenzo para evitar declarar en una causa que, según la propia Fiscalía, ya cuenta con pruebas suficientes para sostener la imputación en su contra.

La funcionaria judicial advirtió que la defensa del dirigente incurre en maniobras dilatorias que entorpecen el avance del expediente.

“Plantean que la indagatoria viola sus derechos”, señaló la fiscal al rechazar el pedido que volvió a dejar en suspenso la citación fijada originalmente en junio, tras la difusión del video en el que se ve a Moretti recibiendo dinero de la madre de un futbolista juvenil.

Aquel primer llamado a indagatoria fue suspendido, al igual que los posteriores en julio y septiembre.

El expediente suma otros elementos además de la filmación emitida por Canal 9. Figuran documentos de contadores, auditores y fiscalizadores que, según la investigación, dan cuenta de una administración defraudadora.

Incluso en julio pasado la Justicia estuvo cerca de procesar al presidente azulgrana, aunque la medida finalmente no prosperó.

En paralelo a la disputa judicial, Moretti intentó recomponer su lugar en la vida institucional del club.

En agosto, tras una licencia obligada, retomó el cargo y defendió su legitimidad como dirigente electo.

En una entrevista aseguró que nunca se desligó por completo de la gestión: reveló que intervino en decisiones como la confirmación de Damián Ayude al frente del plantel profesional tras la salida de Miguel Ángel Russo y en operaciones de mercado como la venta de Malcom Braida a Boca.

“Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia”, sostuvo entonces. Argumentó que al no estar procesado y con el aval de la AFA, decidió formalizar su regreso. También apuntó contra Alejandro Rojas, testigo clave en la causa, y adelantó que buscará que su declaración sea revisada por la Fiscalía.