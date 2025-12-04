​La firme postura de Deco sobre un posible regreso de Lionel Messi al Barcelona y la llamativa comparación con Lamine Yamal 

Desde su lugar como Director Deportivo del Barcelona, Anderson Souza, más conocido como Deco en el mundo del fútbol, fue tajante con respecto a un posible regreso de Lionel Messi al conjunto catalán. Un sueño que tomó fuerza en las últimas semanas, sobre todo luego de la sorpresiva visita de Leo al Camp Nou, previo al amistoso de la Seleccióncon Angola, pero que poco a poco fue extinguiéndose a medida que desde el mismo Barsa, sus dirigentes fueron enfriando el tema.

“No creo que sea posible porque Leo tiene contrato y nunca se planteó. Leo siempre es Leo y todavía podría dar algo, es un gran jugador pero no es un tema del que vamos a hablar”, aseguró en diálogo con el programa ‘Qué t’hi jugues’ de La Ser, cuando le sugirieron la posibilidad de que Messi llegue a préstamo del Inter Miami, para tener su “last dance” en el club en el que es ídolo y en el que tantos éxitos consiguió. En la misma línea, aclaró: “El contexto ahora mismo es totalmente especulativo”.

Con respecto al cariño eterno del público del Barcelona con Leo, que hasta el día de hoy corea su nombre a los 10 minutos de cada partido, Deco aseguró: ” Leo va tener impacto toda la vida, para mí, Leo es el mejor jugador de la historia del club, junto a Johan y Ronnie. Es normal siendo de esta generación no olvidarse de Leo”.

Messi reemplazó a Deco el día de su debut. Messi reemplazó a Deco el día de su debut.

Para cerrar, el ex volante, quien compartió equipo con Messi entre 2004 y 2008, sorprendió con una llamativa comparación entre el histórico 10 y Lamine Yamal, la actual estrella del Culé: “Son etapas distintas, son jugadores distintos, están por encima de los demás en cuanto a la percepción de las cosas. Leo ha crecido en un ambiente donde no tenía ninguna presión ni necesidad de protagonismo porque no era su momento”.

Messi con Deco y Ronaldinho tras ganar la Champions 2006. Messi con Deco y Ronaldinho tras ganar la Champions 2006.

En contrapunto, remarcó: “Lamine ha crecido en un ambiente distinto, en un Barsa en reconstrucción, mientras que Leo lo hizo en un equipo ya consolidado, con una media de 26-27 años. Leo fue entrando poco a poco”. Y completó: ” Leo generaba curiosidad, yo fui a ver al filial para verlo. Con su calidad te impresionaba”

