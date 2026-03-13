​La Finalissima y el Monumental: el deseo de Tapia y la traba de los recitales 

España propuso el Bernabéu y AFA se opuso: la Finalissima sigue buscando sede y todavía no hay nada claro . El presidente de la casa madre del fútbol argentino expresó su deseo de traer al país el cruce entre campeones continentales: “nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental” ; pero hay una traba importante.

Y es que el 27, AC/DC realizará el segundo de sus tres shows en el Monumental. La banda australiana se estará presentando el 23, 27 y 31 de marzo por lo que, en caso de que efectivamente el partido se juegue en Núñez , el partido se debería postergar para la fecha FIFA de junio, la cual se llevará a cabo entre el 1 y 9 de ese mes, a menos de dos semanas del Mundial.