​La Finalissima y el esperado duelo entre el alumno Scaloni y el maestro De la Fuente 

Maestro y alumno. De los elogios mutuos y múltiples al primer partido en el que estarán cara a cara como entrenadores. Porque la confirmación de la fecha de la Finalissima este jueves, que enfrentará a la Selección Argentina y a la de España el viernes 27 de marzo del 2026 en Qatar implica, también, que habrá duelo entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, los técnicos de los dos equipos respectivamente, de gran relación y que se han destacado el uno al otro públicamente en reiteradas ocasiones.

De hecho, en el reciente sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos, el técnico de la Furia Roja contó que había hablado con su par argentino camino al evento. “Scaloni y yo tenemos una muy buena amistad, hablamos con cierta frecuencia, y bueno, en el viaje hacia aquí hablamos de fútbol y de muchas más cosas”,le dijo a Olé.

No habían tenido nunca la oportunidad de enfrentarse hasta este partido, uno en el que se resolverá la incógnita de la histórica pregunta: si el alumno superará al maestro. Porque esta relación entre Scaloni y De la Fuente se forjó justamente desde ese lugar: el español fue el profesor del argentino cuando este hizo su curso para ser entrenador en España, allá por 2017.

Todo salió a la luz cuando Scaloni contó en una conferencia de prensa en la Copa América del año pasado que en la final de la Eurocopa iba por España. Y entre las razones, como su esposa mallorquina Elisa Montero o su cariño por el Deportivo La Coruña, también estaba De la Fuente. “Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso de entrenador en Las Rozas. He tenido charlas con él y le deseo lo mejor”, reveló en aquel momento el pujatense.

Cómo comenzó la relación entre Scaloni y De la Fuente

¿Cómo comenzó esa relación? Scaloni inició los estudios para ser entrenador el 16 de noviembre de 2017 en la Real Federación Española de Fútbol. Un curso al que podían acceder quienes habían militado al menos ocho temporadas en la máxima categoría de LaLiga de España, o bien, tenían en su haber un mínimo de cinco partidos internacionales con sus selecciones, entre otros requisitos.

El actual técnico de la Selección Argentina comenzó a tomar clases en aquel otoño madrileño junto a otros 30 profesionales. Entre ellos, ilustres nacionales como Fernando Redondo, Javier Saviola y Leo Franco, y también internacionales como Valerón, Manuel Pablo, Craioveanu, Orbáiz y Julio César. Todos ellos posteriormente tuvieron que atravesar una serie de prácticas laborales para conseguir el diploma y la Licencia UEFAPro, el máximo estándar para dirigir en Europa.

Fue allí donde Scaloni conoció a ese profe al que elogia cada vez que puede. Incluso, casualidades de la historia, p osaron juntos en la foto ceremonial que realizó la RFEF previo a que se comenzaran a dictar las materias en el complejo que suele utilizar la selección de España para sus entrenamientos preparatorios.

Y ahora les tocará medirse. Aunque De la Fuente ya dejó en claro que Scaloni es un “maestro” y que celebraba “cada éxito de la Selección Argentina como si fuera mía”. Sea quién sea el que levante el trofeo de la Finalissima, no hay dudas que será un partidazo, con el cerebro de dos grandes entrenadores (cuatro títulos para Scaloni con la Albiceleste y dos para De la Fuente con la Roja) detrás.

