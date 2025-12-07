​La final antes de la final: todo lo que define el partidazo entre Boca y Racing 

Sería una obviedad plantear que el Boca-Racing de este domingo es una final anticipada. Sería faltar a la verdad, también. Porque del otro lado del cuadro, el Torneo Clausura propone un duelo (el Súper platense entre Gimnasia-Estudiantes), que también puede fortalecer al ganador de cara a la final del sábado 13 en Santiago del Estero.

Lo que sí implica el clásico que se jugará en la Bombonera es la definición, tal vez, de cuál de los dos grandes que llegó más lejos en la competencia que cierra el 2025 de quedará con la sensación de haber tenido el mejor año de todos.

Con San Lorenzo y sus penas institucionales, Independiente y un segundo semestre que borró todo lo bueno del primero y River lejos del nivel esperado, la remontada de un Boca que se acostumbró a ganar y la seriedad como equipo de Racing tendrán la chance de sacarles otra cabeza de ventaja al resto de los equipos principales, al tiempo que resolverán mano a mano la cuestión entre ambos: el que gane, se llevará esa corona imaginaria.

Eso en cuanto a lo que signifique implícitamente el resultado final. Después, en lo concreto, hay objetivos disímiles para dimensionar un partido mano a mano que es el plato fuerte de una definición con más luces de neón que la que resolvió el Apertura, con la final entre Platense y Huracán como máximo exponente.

Los objetivos de Boca

La principal meta de Boca está clara: terminar de navegar en la mediocridad de objetivos menores (una racha positiva, jugar una final, entrar a fases previas de la Copa, celebrar un segundo puesto para volver a jugarla después de tres años), para reinstalarse en el lugar que hasta no hace mucho fue suyo: el líder casi hegemónico del fútbol local.

Además, consolidar el plan futbolístico a cargo de Claudio Úbeda tal como lo imaginaron juntos Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo seis meses atrás. Y por si fuera poco, poder construir con la base del plantel actual potenciado con el logro de un campeonato. Todo eso, claro, con la presión y responsabilidad extra de ser local una vez más.

Racing, la Copa y la elite

Por el lado de Racing, además de la chance de coronar resulta indispensable pensar en lo que implica la plaza que conseguiría arañar con el último grito, para pasar de jugar la Sudamericana a jugar la Libertadores en el 2026. Claro que también la búsqueda de cerrar el año con un título podría ubicarlo como el más consistente de los equipos de renombre por segundo año consecutivo (en 2024 la Sudamericana lo ubicó allí), una meta inédita en los tiempos modernos.

Como argumentos, los de Costas ya demostraron saber jugar finales, aunque tal como dijo el entrenador “llegamos sin nafta”, y eso -entre el desgaste de haber llegado a la semifinal de la Libertadores y la remontada en el Torneo para llegar con vida hasta acá- vuelven a instalar a la Academia en el terreno de la épica.

Se juega

Claro que entre tanto juego previo de especulaciones y cuestiones de orgullo, habrá un partido. Y en él, Racing llega diezmado por lesiones y expulsiones y Boca llega entero, con todo el plantel disponible y hasta variantes después de mucho tiempo.

También será atractivo observar qué propuesta prevalecerá más: si el vértigo y la lucha que propondrá la Academia o la búsqueda paciente y cediendo protagonismo del local. Y por supuesto, cómo resolverá Darío Herrera el otro partido, el que sí ya se empezó a jugar en la semana: ese que apuesta a manejar situaciones dentro de la cancha con el diálogo abierto para con el árbitro.

Como se ve, muchos -demasiados- condimentos para un partido en el que no haya un título en juego. Uno que no será una final, pero que sí se le parece mucho.

