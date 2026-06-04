​¿La FIFA quiere más o menos goles en los partidos? 

Entre los cambios a las reglas que aprobó la IFAB para el Mundial, y ya se ensayan en los amistosos previos, mayoría son medidas que intentan aligerar el juego. Contraste con las “pausas de rehidratación” que cortarán el ritmo tres minutos en la mitad de cada período. ¿En qué quedamos: agilizamos o no agilizamos?

Cambiar saques de arco por córners y dar laterales al rival apura reanudaciones, aunque es medio elástico el modo como se controlará la demora en las ejecuciones.

Otras medidas facultan al VAR a intervenir donde antes no podía: cambio de sanción de córner por saque de arco y faltas previas a la puesta en movimiento de la pelota en pelotas paradas en ataque.

En el primer caso, en nuestra liga, venía sucediendo: un referí daba córner cuando la había tocado el delantero y, tras una pausa breve, cambiaba por saque de meta; el VAR, fuera de protocolo, avisaba rápidamente. Ahora es oficial: si el error del fallo se puede corregir rápido, el VAR le avisa al árbitro que es saque de arco.

Pero nada dice este cambio cuando el juez da saque de arco a una jugada que era córner. La enmienda favorece con claridad a las defensas, en contra de los ataques. ¿Cuánto cotiza un córner a favor a los 94’ de un partido igualado? ¡Te pueden sacar el último lance que tenías en el juego para meter un gol!

También podrá el VAR llamar si ve que, antes de que se ponga en juego la pelota en un córner o tiro libre, hubo una falta de ataque que “impacta” en la obtención de un gol. Allí, lo pueden llamar, mostrarle la incidencia, que tome la medida disciplinaria que le parezca y repetir el tiro libre o córner.

Tampoco dice nada acá de cuando es el defensor el que “impacta” en que el atacante no pueda hacer el gol. Parece que tienen miedo de que un gol convertido pueda ser cuestionado, pero no les importa darles más poder a las defensas para evitar goles.

Y veremos cómo lo interpretan instructores y cómo lo implementan árbitros. Por ahora, solo se percibe una cada vez mayor intromisión del asistente de video en la conducción y definición de los partidos.

La reunión de la IFAB que aprobó los cambios (Foto: Prensa IFAB). La reunión de la IFAB que aprobó los cambios (Foto: Prensa IFAB).

Al juez de línea le avisarán para corregir si hay un córner mal otorgado (AFP PHOTO / Juan Mabromata). Al juez de línea le avisarán para corregir si hay un córner mal otorgado (AFP PHOTO / Juan Mabromata).

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