​La FIFA exige más presencia de mujeres en los cuerpos técnicos de planteles femeninos 

El avance del fútbol femenino es un hecho. Sin embargo, el cupo de mujeres dentro de los cuerpos técnicos sigue siendo bajo. Por lo tanto, para reforzarlo, la FIFA lanzó una medida de cara al Mundial 2027 que se disputará en Brasil.

¿De qué trata la nueva medida que lanzó la FIFA para los planteles de fútbol femenino?

Será obligatorio contar con, al menos, una mujer en los puestos más importantes del CT en los planteles femeninos. “La nueva normativa, combinada con programas de desarrollo específicos, supone una importante inversión tanto en la generación actual como en la futura de entrenadoras”, aseguró Jill Ellis, directora de fútbol del máximo ente.

Jill Ellis. (RUETER) Jill Ellis. (RUETER)

El análisis de Jill Ellis sobre la nueva normativa impulsada por la FIFA

A su vez, reconoció: ” No hay suficientes mujeres en el cuerpo técnico hoy en día. Debemos hacer más para acelerar el cambio creando vías más claras, ampliando las oportunidades y aumentando la visibilidad”.

Más tarde, insistió: “Por supuesto que necesitamos más mujeres en puestos de responsabilidad en el fútbol. Por eso, debemos apoyar, sin duda, a más mujeres en puestos relacionados con el fútbol y a más mujeres en general. Quizás necesitemos más entrenadoras en los equipos femeninos. Este es otro debate que tendremos que abordar en algún momento, porque hemos visto que hay entrenadoras excelentes. Lo vimos en la última Eurocopa, cómo el fútbol femenino goza de buena salud, cómo está creciendo”.

¿Cuándo y dónde será el próximo Mundial Femenino?

Brasil inició oficialmente la cuenta regresiva para el Mundial femenino 2027 con un multitudinario acto en Río de Janeiro, donde se presentaron las sedes y la identidad visual del torneo. La competencia, que se jugará del 24 de junio al 25 de julio, contará con la participación de 32 selecciones y marcará un hito: será la primera Copa del Mundo femenina en Sudamérica.

Las ciudades elegidas para albergar los partidos son Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y San Pablo. Los encuentros se desarrollarán en estadios emblemáticos como el Maracaná, el Mineirao y el Castelao.

Sedes del Mundial Femenino Brasil 2027 (@FIFAWWC) Sedes del Mundial Femenino Brasil 2027 (@FIFAWWC)

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