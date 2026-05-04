​La fiesta del Inter campeón: Lautaro cantó desde el balcón 

Lautaro Martínez extendió los festejos más allá de lo que ocurrió en el Meazza, tras la consagración del Inter en la Serie A (victoria 2 a 0 ante el Parma). Luego, fue protagonista de la fiesta nerazzurra en la plaza del Duomo, típico lugar de la fiesta en la ciudad. Al igual que en 2024, los hinchas se concentraron rápidamente allí por la noche con fuegos artificiales, bengalas, cánticos y banderas. “Lautaro capitano, Lautaro capitano”.

El delantero arengó a una multitud excitadísima, con palmas y gestos de reciprocidad. La mayoría de sus compañeros también salió al balcón. Thuram estaba especialmente emocionado.

Los festejos del Inter en la plaza del Duomo de Milán.

Uno de los primeros en salir a escena fue el vicepresidente del club, Javier Zanetti, campeón de Champions e Intercontinental en 2010, también como capitán, como ahora el Toro. “Siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”.

También se vieron pancartas que reflejaban la rivalidad con el Milan, con mensajes como: “Milán somos nosotros”.

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La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters). La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters).

La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters). La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters).

La fiesta de los tifosi en el Duomo. La fiesta de los tifosi en el Duomo.

La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters). La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters).

La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters). La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters).

La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters). La fiesta de los tifosi del Inter en la plaza del Duomo (Reuters).

Al argentino le queda un objetivo con el Inter antes de sumarse a la Selección: la final de la Copa Italia, ante la Lazio, el miércoles 13 de mayo.

Los ocho títulos de Lautaro en el Inter

Serie A 2020/21

Supercopa de Italia 2021

Copa Italia 2021/22

Supercopa de Italia 2022

Copa Italia 2022/23

Supercopa de Italia 2023

Serie A 2023/24