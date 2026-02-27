​La fiesta de Lanús en el Maracaná 

Es llanto. Son lágrimas de emoción. Cabrero y Guidi. EsDylan Aquino a upa con la pelota en la panza. Es el rulo peinado por el cabezazo deJosé Canale. La campera empapada de un Longaniza Pellegrino a puro grito y el Profe Macaya tirándose en palomita para celebrar. Es la fiesta en el Maracaná.

Es la alegría en el Sur (y el Norte, y el resto del mundo en donde haya un hincha del Grana sintonizando la epopeya). Es el campeón. De la Sudamericana. Y de esa Recopa que alza en el corazón de un estadio que es mito.

Todo eso es Lanús. Rodrigo Castillo definiendo para aprovechar a Agustín Rossi out of context. Nahuel Losada sacando todo. Cali Izquierdoz y Aquino reventados de cansancio, pasando de la adrenalina al máximo a la mesura de las declaraciones posteriores.

Para volver a la sonrisa en la tarima cuando le toca levantar el trofeo dorado que premia al campeón entre campeones de la Conmebol. El de la Libertadores, Flamengo todopoderoso económico, el que ganó la más preciada, ya recibió la de plata. La otra medalla es para el Grana. Que gana. Que entusiasma.

La euforia de Lanús en el Maracaná.

Un equipo consolidado que tiene puntos altos en todas sus líneas. Espíritu combativo en cada uno de sus intérpretes. Adentro y también afuera. Todos son Lanús. Por eso el grupo lo celebra cohesionado y de cara a la 14, que hacía retumbar a un Maracaná ya semi vacío, en un ramillete que se fusiona con los gotones que no dejan de bajar desde más alto que el Cristo Redentor.

Lluvia que no quiere parar, como tampoco el pogo de ese grupo. Del #10 Marcelino, figura estéticamente perfecta al momento del toque. Sasha Marcich, de filosa asistencia en la ida. Toto Salvio, que volvió para todo esto y vaya que valió la pena. Y Peña Biafore, Corbalán, Cardozo, Besozzi, el pibe De Martis que está viviendo un sueño. Todos.

Juntos celebran. Todos le quieren hacer upa a ese cáliz que le da un impulso a este año que comenzó con vaivenes a nivel local, donde espera recuperar lo perdido para enfocarse en esta final. Otra final más para un Lanús que crece. Que avanza. Que en Brasil pisó fuerte. Que lloró de júbilo e hizo llorar a otros tantos a la distancia. Recopados.

Lanús, con la Recopa luego de hacer historia.

El Granate le ganó 3 a 2 a Flamengo en el Maracaná y es campeón de la Conmebol Recopa. Fuente: ESPN

