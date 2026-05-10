​La explicación de Ubeda sobre por qué no agotó los cambios de Boca en el partido ni en el alargue 

Algo de lo que transmite Claudio Ubeda en cada conferencia de prensa es una de sus fortalezas más grandes. La templanza que le permite ser casi el mismo en la victoria y en la derrota. Medido, calmo y sin que las emociones lo controlen, desde que es el DT de Boca dio más de una muestra de que la procesión va por dentro. Incluso cuando no está de acuerdo con algún análisis, su respuesta llega con argumentos.

Algo de eso sucedió ante la pregunta de Olé de este sábado, en cuanto a la comparación sobre si había habido una constante entre las dos eliminaciones en los torneos locales que sufrió su equipo (ante Racing en el Clausura y este sábado contra Huracán), por un detalle repetido: que el cuerpo técnico se quedó con cambios por hacer en el tiempo por jugar antes de que se decretase la derrota.

“¿Por qué una constante? La opción de cambio la tenemos. Después, hay que ver si el cambio es necesario o no. Hicimos muchos cambios, hicimos cuatro cambios, intentando tratar de revertir el resultado que teníamos”, respondió Sifón, antes de ampliar con el ejemplo del equipo que terminó jugando el partido en busca del milagro.

La respuesta del DT de Boca a Olé tras la eliminación ante Huracán. Video: @gonzalosuli – @catasarra

“Lo soltamos a Lautaro Di Lollo para que se vaya como centrodelantero, al tener más jugadores empezar a ocupar el área, poder llegar por las bandas sabiendo que el rival se iba a meter atrás para poder defender la zona central y debíamos jugar por los costados“, explicó en el inicio de su argumentación.

Y siguió: “Fue por eso que tomamos esa decisión. Teníamos a Lautaro (Blanco) de un lado, junto con Exequiel (Zeballos) y también estaba Braida con Tomy y ahí hacían el tándem para poder llegar por los costados y ocupar bien la zona central para atacar el área. Fue esa la táctica que intentamos hacer y que nos generó bastantes situaciones de riesgo contra el rival”.

Video: @catasarra – @gonzalosuli

El resultado de los datos que dejó el partido fue elocuente: Boca lanzó 15 centros en ese segundo tiempo del alargue y monopolizó la pelota mientras se mantuvo casi permanentemente en campo contrario. Le alcanzó para el descuento de Ángel Romero y para quedar cerca en otras ocasiones.

En cuanto a las variantes por hacer, a Boca le hubiera correspondido tener dos más: una de las cinco reglamentarias más la que le da el tiempo añadido en el alargue. Antes, habían ingresado Milton Giménez durante el primer tiempo (por Adam Bareiro, lesionado), Malcom Braida (por Marcelo Weigandt en el entretiempo, sin ocupar ventana de cambio) y Zeballos por Ascacibar a media hora del final.

Ahí quedaba una ventana por utilizar, que no se hizo efectiva hasta el final de los 90′ que llegó con el gol de Giménez para empatar y darle más minutos al encuentro. Y ni siquiera el empate parcial en el alargue motivó cambiar, hasta que el 1-3 y la ventaja numérica decidió a meter a Ángel Romero por Ayrton Costa (quien se salvó de la roja minutos antes) para ya dar por cerrada la instancia de cambios.

En el banco quedaron soñando con una noche heroica dos que supieron tener mucha acción en distintas situaciones: Ander Herrera y Alan Velasco, justamente el ingreso de aquel partido ante Racing en el que la Bombonera le reprochó a Ubeda haberlo mandado a la cancha por el Changuito.

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