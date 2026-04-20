​La explicación de Castrilli sobre por qué fue penal para River 

La polémica del final del superclásico entre River y Boca sigue sumando capítulos, y en las últimas horas apareció una voz autorizada para analizar la jugada que desató el reclamo del equipo de Núñez. Javier Castrilli, ex árbitro internacional, utilizó sus redes sociales para explicar por qué, a su criterio, la acción debió sancionarse como penal a favor de River.

Castrilli habló del superclásico. Castrilli habló del superclásico.

La jugada en cuestión tuvo como protagonistas a Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. Dentro del área, el lateral de Boca apoyó su brazo izquierdo sobre la espalda del defensor millonario, que terminó cayendo al suelo. De inmediato, los futbolistas dirigidos por Eduardo Coudet reclamaron la infracción, aunque el árbitro decidió no sancionar nada y el VAR tampoco intervino.

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Para Castrilli, el análisis de la acción no pasa tanto por la espectacularidad del contacto sino por su efecto. “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Lautaro Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”, explicó. En esa línea, el ex juez hizo hincapié en un concepto clave del reglamento: no es necesario que haya una caída aparatosa para considerar que hubo infracción.

El argumento se apoya en la posición del defensor de River al momento del contacto. Martínez Quarta estaba firme, con ambos pies apoyados, lo que —según esta interpretación— acentúa el efecto del empujón. Es decir, no se trató de un jugador en salto o en una acción inestable, sino de alguien que fue desestabilizado a partir del contacto rival. Para Castrilli, ese detalle resulta determinante a la hora de evaluar la jugada.

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Lo cierto es que la acción dejó una sensación de polémica abierta. Mientras en River sostienen que hubo una infracción clara que pudo haber cambiado el resultado, desde el arbitraje la decisión fue dejar seguir. Y en el medio, una vez más, queda expuesta la delgada línea que separa la interpretación de la certeza en el fútbol argentino.

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