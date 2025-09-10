​La encrucijada que envuelve a Scaloni 

El final del partido que jugó el seleccionado argentino ante Venezuela, el jueves último en el estadio de River, abrió un gran interrogante para lo que será la Copa del Mundo del año que viene. El capitán del equipo, Lionel Messi, dio a entender con sus palabras que no es seguro que esté presente en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

El rosarino se tomará el tiempo necesario para afrontar la decisión final, y luego se la comunicará el entrenador Lionel Scaloni. Los nueve meses que separan a la cita mundialista es el período que tiene el director técnico para preparar al plantel, pero la incertidumbre sobre la situación de Messi le provocará ciertos inconvenientes.

La Selección está acostumbrada a prescindir de su líder futbolístico, e inclusive a jugar sin él en un nivel muy alto. El ejemplo fiel fue la victoria contundente 4-1 ante Brasil, en marzo de este año, minimizando al otro poderoso de Sudamérica. El último partido de esta eliminatoria en Guayaquil tampoco estuvo el hombre del Inter Miami, pero el desempeño de Argentina no fue de los mejores ante Ecuador.

El dilema que se empieza a generar a partir de ahora, con el reloj corriendo en sentido contrario, es si conviene que Messi retrase su determinación. La demora le complicaría el plan a Scaloni, quien tendría que pensar en dos posibilidades: no es lo mismo conformar una Selección con Messi y otra sin él.

La competencia que queda por delante en este 2025 son cuatro partidos amistosos: dos en octubre en Estados Unidos y otros dos en noviembre por oriente. El equipo se volverá a encontrar en marzo de 2026, con la duda de si será para jugar nuevamente amistosos, o para la postergada Copa de Campeones Conmebol-UEFA, conocida como Finalissima. Lo que llegue a continuación será la Copa del Mundo.

¿Es positivo que Scaloni mantenga la duda de acá a marzo si Messi seguirá o no en el plantel? ¿El conductor tendría que diagramar dos equipos diferentes, uno con la inclusión del capitán y otro sin él? ¿Para el resto de los compañeros sería una tranquilidad que Messi resuelva su situación cuanto antes?

Las preguntas que empiezan a quedar en el aire necesitan respuestas en el menor tiempo posible, debido a que el paso de los meses logrará agigantar las frases que el propio Messi hizo trascender en el terreno de juego del estadio Monumental. Y de esa manera, la defensa de la corona obtenida en Qatar se pueda empezar a transitar sin tantos misterios.