​La dura respuesta del DT de Barcelona ante la xenofobia de sus hinchas, en la previa del partido con Boca 

Como pocos en la historia, César Farías lleva la bandera venezolana bien alta a lo ancho y a lo largo del mundo. A partir de sus resultados como entrenador, principalmente. Pero también con el orgullo de sus orígenes y de su lugar de pertenencia. Algo que sacó a relucir desde bien adentro suyo en la previa del partido de su Barcelona de Guayaquil ante Boca, que jugarán el martes en la Bombonera.

“Hay tres cosas que no voy a permitir en mi vida. Una es que se metan con mi mamá, otra con mi hija. Y la tercera, con mi nacionalidad. Yo no vine aquí a robar, yo no entré por la frontera. He venido aquí a traer una transferencia de metodología a un país que respeto y donde he triunfado y que quiero mucho y donde tengo muchos amigos“. Así de fuerte arrancó su respuesta el ex DT de la Vinotinto, dejando claro que tenía algo por decir.

Sin dejar de llevar el hilo conductor, enseguida aceleró: “Yo soy respetuoso de la gente mayor, que cualquier muchacho que cree que por pagar una entrada se pone detrás de una tribuna a que me llame venezolano de mierda, porque eso no se lo voy a permitir a nadie”. Bomba. La revelación -tras la victoria de su equipo ante Leones del Norte en tiempo de descuento- se dio en el contexto del debut con derrota en la Copa Libertadores ante Cruzeiro.

Video: Instagram @manotengofe.oficial

“Mal entrenador, digan lo que quieran, no importa, yo nunca me han visto que me he peleado con la gente por eso. Esto sí que no lo acepto. Soy un hombre respetuoso, además que somos pueblos hermanos y aquí me siento local. Tengo derecho como ser humano a revirarme, a sentirme mal. No tuve el resultado que generamos y que queríamos, y después me viene a menospreciar por mi nacionalidad. No lo permito”, cerró Farías, que enfrentará por primera vez en su carrera a Boca en lo que también será su primera visita a la Bombonera.

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