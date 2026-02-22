​La diferencia abismal entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras el ATP 500 de Doha 

No es ningún misterio que Carlos Alcaraz (1°) es el gran favorito a llevarse todos los trofeos del circuito ATP. Si se quiere, en las discusiones se lo puede sumar a Jannik Sinner (2°), otro que compite al más alto nivel y que le disputa los títulos grandes, pero la diferencia se está ampliando y el español, a fuerza de títulos, es el gran responsable: salió campeón del ATP 500 de Doha y sacó una diferencia abismal en el ranking ATP.

En la definición, quien le disputó la copa fue el francés Arthur Fils (40°), con muchas ilusiones pero poco para hacer una vez que empezó el match: fue 6-2 y 6-1 después de 51’.

Así le entregaban el trofeo a Carlos Alcaraz. (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL) Así le entregaban el trofeo a Carlos Alcaraz. (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

Tras este 26° título en el circuito, Alcaraz aventaja a Sinner por 3.200 puntos (para poner como referencia, ganar un Grand Slam otorga 2.000); esto se debe a que el hispano sumó 400, ya que defendía tan solo 100 del año pasado -cayó en cuartos de final-, y a que el tano ganó varios menos (100). Habrá que acostumbrarse, porque ya avisó que va por más…

“ Este año vine con hambre de más. Ha sido un comienzo de año muy bueno. Estoy jugando un tenis excelente y estoy muy feliz por esta semana. Este trofeo significa mucho para mí”, concluyó la figura de 22 años, que ya conquistó el Abierto de Australia y todavía no sabe lo que es la derrota en el 2026, con 12 triunfos en fila.

El siguiente objetivo de Alcaraz será el Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esta categoría en la temporada y en donde se coronó campeón en las ediciones de 2023 y 2024.

Ahora, Alcaraz pondrá la mira en Indian Wells. (AP Photo/Hussein Sayyed) Ahora, Alcaraz pondrá la mira en Indian Wells. (AP Photo/Hussein Sayyed)

