​La devaluación de River: cómo y por qué se achicó la cantidad y la calidad del plantel 

Es difícil cuando tenés que cambiar la ecuación en un clásico y mirar para atrás y tener cuatro o cinco chicos de 20 años”. No se trató de una explicación impulsiva esta frase de Eduardo Coudet tras la derrota en el superclásico. Tampoco fue una excusa para eludir su responsabilidad y, menos aún, una crítica para los juveniles. Lo que hizo el Chacho fue exponer una realidad que el equipo ya venía sufriendo con Gallardo: River cuenta con un plantel con muchos chicos que aún necesitan madurar para dar el salto y/o consolidarse en la Primera y con un cupo limitado de futbolistas de jerarquía por una evidente devaluación del staff de profesionales desde el último equipo campeón allá por 2023 hasta este que perdió el Súper.

El River de Demichelis que ganó la Liga Profesional 2023 y el Trofeo de Campeones tenía, por ejemplo, a un Lucas Beltrán con nivel de elite más Miguel Borja pidiendo pista y Salomón Rondón como recambio, mientras que hoy Coudet cuenta con Driussi solamente en ese puesto. Un Driussi que ya suma cuatro desgarros desde su regreso, más la lesión en el tobillo que sufrió en el Mundial de Clubes, y que no cuenta con un reemplazante natural en esa posición que el Gordo incluso cumple sin ser un clásico 9 clásico. El domingo debió entrar Salas, quien reúne más cualidades de segunda punta (como jugaba en Racing con Maravilla Martínez) que de centrodelantero.

Esta misma devaluación de jerarquía se produjo en varios puestos. Aquel River campeón de Micho, que se fue desintegrando a partir del conflicto del DT con Enzo Pérez, tenía un medio con el propio Enzo como referente, voz de mando y líder absoluto más un Nacho Fernández vigente, un De la Cruz catalogado como uno de los mejores volantes del fútbol sudamericano, más un Barco con experiencia y desequilibrio. Como opción estaba nada menos que una joyita como el Diablito Echeverri, que se iría al City por varios millones de euros.

Pasado y presente del plantel de River

La comparación en los planteles de River: desde el equipo campeón de Demichelis al de Coudet. La comparación en los planteles de River: desde el equipo campeón de Demichelis al de Coudet.

Hoy justamente es en esa mitad de cancha donde las falencias son muy marcadas. La lesión de Vera no hizo más que dejar esto al descubierto: con Galoppo con poco ritmo y sin ganarse un lugar desde que llegó, el Chacho debió recurrir a otro pibe como Juan Cruz Meza. Y la zona de gestación la completaron Tomás Galván, que volvió de varios préstamos y recién está afirmándose, y otro joven como el ecuatoriano Kendry Páez (18 años), una incógnita que lleva apenas días en River.

El regreso del Muñeco Gallardo en 2024 movió los cimientos con una profunda renovación y refuerzos millonarios, muchos de los cuales estuvieron lejos de funcionar: ahí el nombre que sobresale es el de Kevin Castaño, que llegó por casi 13 millones de euros y el domingo vio el Súper por TV al quedar fuera de la lista.

En esa lista también entran Maxi Salas, otra gran apuesta que está en el debe, más los ex Talleres, Portillo y Galarza (ya dejó el club).

En el medio, además, estuvo la venta de Mastantuono, el pibe que hacía la diferencia:el último Súper que River le ganó a Boca fue justamente con un golazo suyo de tiro libre.

La mayor evidencia de la devaluación generada por estos errores de mercado se refleja en un dato contundente: de la lista de 50 inscriptos para la Sudamericana, hoy el Chacho ni siquiera llega a completar el banco con futbolistas de experiencia. Tiene disponibles al arquero Centurión (28) más 16 jugadores de campo que incluyen a Paulo Díaz y el mismo Castaño, ambos ya con el boleto picado.

Así, aunque parezca increíble, tras gastar unos 80 millones de dólares en cuatro mercados, River hoy tiene un plantel tasado, según transfermarkt, en u$s 99.400.000 y repleto de juveniles, mientras que el del 2023 de Micho valía 135.850.000.

El uno por uno de los mercados de pases

Mercado Micho-Gallardo, u$s 16,9 millones: Invierno del 2024. Demichelis había traído a Ledesma, Gattoni, Bareiro y Carboni. Cuando volvió el Muñeco, pulió ese primer mercado: gastó u$s 16,9M. Llegaron, además, Pezzella, Meza, Bustos y Acuña. Bajas: E. Centurión, Palavecino, Barco, Herrera, Carboni, Felipe Peña, Boselli, Batalla, Ferreira.

Castaño, Driussi y más, u$s 35 millones: En el verano del 2025, tras su primera pretemporada, Gallardo gastó alrededor de 35.610.000 millones de dólares. Llegaron Castaño, Driussi, Martínez Quarta, Montiel, Tapia, Enzo Pérez, Galoppo, Matías Rojas. Bajas: Echeverri, Enzo Díaz, Fonseca, Rojas, Solari, SantAnna, Galván, Alfonso, Zabala.

Salas, Portillo, Galarza, otros u$s 19 millones: Se invirtió otra vez fuerte pensando en la Libertadores y el Mundial de Clubes. Se gastaron unos 19 millones. Altas: Maxi Salas, Juanfer, Portillo, Galarza… Más Lautaro Rivero, Boselli y Woiski. Bajas: Mastan, Lanzini, Aliendro, Herrera, Tapia, González Pirez, Lavagnino, D. Martínez.

Con Di Carlo, el presupuesto se acortó: Para el último verano, River proyectó gastar no más de u$s 20M. Hubo más préstamos y repesca que compras. En total gastó u$s 8M (sin contar Ramírez, refuerzo de Coudet). Altas: Vera, Moreno, Galván, Centurión, Páez, Ramírez y Viña. Bajas: Pérez, Casco, Fernández, Pity, Borja, Gattoni, Ledesma, Boselli.

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