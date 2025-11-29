​La despedida oficial de River a los héroes de Madrid que no seguirán 

Ahí te dejo, Madrid. River soltó este viernes a cuatro de los embajadores de aquella final icónica. Única. Eterna. Luego de que Marcelo Gallardo les anunciara, cara a cara, que no serían tenidos en cuenta para el 2026 y que por ende el club no tenía previsto renovarles los contratos que vencerán el último día de diciembre, fue la institución la que oficialmente anunció las salidas de Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez.

A través de distintos posteos emitidos a partir de las 20, las cuentas oficiales de River hicieron público el adelanto de Olé: que ninguno de los cuatro soldados de aquella gesta continuarán formando parte del staff del Muñeco cuando el grupo se reúna luego de las vacaciones, ya enfocado en lo que será la pretemporada de verano.

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡eternamente gracias, Enzo!”, subió River. Un cierre de mensaje que no es casual sino simbólico: es la misma leyenda que supo leerse casi como eslogan en la despedida de Enzo Francescoli, el 18 de febrero de 1998, cuando River enfrentó a Peñarol en un Monumental que le rindió tributo a su ídolo.

Pérez es y será símbolo. Hombre de turbante festejando en Madrid. Sonrisa eterna en los festejos de la Copa Argentina 19. Termómetro del campeón de 2021, año en el que terminó de meterse en la metafórica bandera de ídolos cuando, desgarrado, se ofreció para atajar en pleno brote interno de coronavirus para jugar -y ganar- un histórico partido de Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe. Su buzo verde ya es pieza de museo. Y traje de superhéroe.

Capitán del plantel del que se despidió este viernes al igual que sus otros tres compañeros en un emotivo encuentro íntimo en el Camp, en el que tronaron aplausos y se escaparon lágrimas además de selfies que fueron compartidas en redes, Pérez todavía no tiene un destino asegurado. Deportivo Maipú lo esperaba, a priori, en 2027: ¿se adelanta el regreso a casa? ¿Y Estudiantes, que siempre le tira por su pasado y su buena relación con Sebastián Verón?

En La Plata podría estar, en todo caso, el futuro de Enzo. Quizás también el de Casco, otro de los reconocidos por el club a través de las redes. “Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River. ¡Gracias, Milton!”, posteó el club. Rápidamente, el TL de Twitter y el feed de Instagram se pobló de mensajes apoyando al entrerriano que llegó a Núñez en 2015 y que jugó 310 partidos y levantó 11 títulos.

Elogiado por sus cualidades técnicas, el Chanchi hablaba con los botines: de pocas palabras, fanático de River desde que era pibe y escuchaba los partidos por radio en María Grande, este diestro que le pegaba de zurda como pocos sorprendió a cada cumpa que tuvo por el entendimiento táctico y la capacidad técnica para las destrezas con la pelota. Un lateral que llegó, en sus mejores momentos, a cerrarse para dar pases en rol de #10. Y que podría ir a Gimnasia, donde su hijo Gianluca ya brilla en Octava. Newell’s es otra opción.

“Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos”, fue el textual que River decidió dedicarle a otro de los pensantes de aquel Madrid. El Cerebro. Un Nacho cuya calidad técnica y visión de juego lo llevó a vestir la #10 en tres etapas: en 2019 (con ella ganó la Recopa Sudamericana; Juan Fernando Quintero, su portador, estaba lesionado), en 2020 tras la salida de Juanfer al Shenzhen Kaisa y a su regreso en 2023, hasta que se la cedió a Manu Lanzini para recuperar la emblemática #26 con la que se despidió.

Números que son símbolos. Como el “tercero” del Pity. O como el 18 del año de este siglo en el que Gonzalo Martínez terminó de romperla contra Boca. “8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity!”, posteó el club. Por eso eligió ese dorsal al regresar al club en 2023. Donde se quedó, posiblemente, con las ganas de poder ofrecer más: dos lesiones lo privaron de demostrar aquella explosión, aquel entusiasmo con la pelota. Al regreso del Muñeco Gallardo en 2024, fue quizás el futbolista que mejor interpretó las necesidades y la identidad del deté. No pudo darle continuidad, es cierto. Pero nada eclipsará lo que logró. Esa corrida en el Bernabéu. Ese toquecito al arco vacío. Esa locura celebrada con Enzo. ¿Lo que viene? Incierto. El pasado, escrito.