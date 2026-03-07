​La decisión que tomó River con Pezzella en la recta final de su recuperación 

En un presente complejo, que trajo como consecuencia la salida del entrenador más ganador la historia, River, sin la espalda gigante de Marcelo Gallardoen el banco, necesitará de los líderes del plantel para sobreponerse a las secuelas que dejó semejante bombazo y arrancar de la mejor manera el nuevo ciclo. En el caso de Germán Pezzella, todavía no está disponible para volver a la canchas, pero las sonrisas que intercambió con Eduardo Coudet en el primer apretón de manos en el Camp es la clara muestra de que los dos saben de la importancia del otro. Sin embargo, a pesar de esa ansiedad mutua, el Chacho sabe que deberá esperar al menos hasta abril para tenerlo a disposición.

Iniciando el séptimo mes de la recuperación de la rotura de ligamentos cruzados de la pierna izquierda que avanza en los carriles normales, sin complicaciones y con pequeños avances semana a semana, todas las partes coinciden en que van a esperar al menos uno más antes de largarlo nuevamente a la cancha. Un hincapié puesto en los cuidados correspondientes para evitar inconvenientes a futuro dada la grave lesión que sufrió el 9 de agosto del año pasado, en la cancha de Independiente.

La cuenta regresiva está en marcha. Tic, tac. Tic, tac. El reloj no se detiene mientras el campéon del mundo ya trabaja con pelota en campo, con algunos ejercicios a la par de sus compañeros y otros elevando la intensidad. Un panorama alentador, más allá de que por lógicas cuestiones físicas y futbolísticas su vuelta se demorará un tiempito más, sobre todo hasta que los médicos y el cuerpo técnico consideren que se reducen al máximo los riesgo de alguna recaída.

El saludo de Germán Pezzella con Coudet (Prensa River). El saludo de Germán Pezzella con Coudet (Prensa River).

Por haber sido el primero en agarrar el micrófono tras la salida de Gallardo para hacer una fuerte autocrítica y por lo que representa su imagen en el vestuario, su rol será clave para impulsar y construir la unidad que pretende Coudet, más allá de que su regreso coincidiría con la parte decisiva del Apertura y la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Dos desafíos en los que contar con un caudillo que compita con Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero sería un salto de calidad.

Pezzella, con la pelota en los pies (Prensa River). Pezzella, con la pelota en los pies (Prensa River).

Con 1.663′ en 25 juegos en un 2025 en el que había empezado como titular pero alternó a partir de su segundo semestre hasta la lesión, ahora la cabeza del zaguero de 34 años está en recuperar su mejor versión y ponerse a disposición del nuevo técnico cuanto antes. Porque como cantan los hinchas que se ilusionan a verlo sus fotos en el Camp, cada vez falta menos, para volvernos a ver…

Video: ESPN.

