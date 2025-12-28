​La decisión que Gallardo tomó con el plantel antes de fin de año 

Seguramente, cuando en tres días levante la copa de bebida espumante a las 00:00 para brindar con los suyos, uno de los deseos de Marcelo Gallardo será que, con el inicio del nuevo año calendario, comiencen a concretarse los objetivos que se propuso para River. Desafíos trazados de cara a un 2026 que, aunque comenzará formalmente el 1/1, para el club ya empezó hace ocho días, cuando antes de Navidad el plantel se reencontró en el Camp para retomar los entrenamientos.
Con la temporada 2026 ya en marcha, MG analiza y gestiona un plantel que, con dos refuerzos, se prepara para afrontar la parte más exigente de la pretemporada: el 3/1 viajará a San Martín de los Andes para llevar adelante ese trabajo intensivo. En los últimos días del año y antes de subirse al avión, el deté, junto a su cuerpo técnico, diseñó una agenda especial que incluyó entrenamientos a doble turno. El sábado fue la primera jornada bajo esa modalidad, el domingo tuvo descanso y el lunes el plantel volverá a trabajar de la misma manera.
Una vez superado el domingo de descanso, River volverá a intensificar los trabajos. Subirá las cargas en una suerte de ensayo general de la exigencia a la que los jugadores serán sometidos en la Patagonia. Una pretemporada clave para luego reflejarlo en los primeros partidos del año, donde muchos futbolistas se jugarán su imagen ante el cuerpo técnico cuando, del 10/1 al 17/1, el plantel viaje a Punta del Este para disputar dos amistosos.
También, claro, para aprovechar al máximo los últimos entrenamientos en Buenos Aires, que por las Fiestas, no son tantos: el lunes el plantel se reincorporará, el martes volverá a trabajar en el Camp y luego los futbolistas serán nuevamente licenciados para pasar con sus familias el miércoles 31/12 y el jueves 1/1, tal como ocurrió en Nochebuena y Navidad.
Esas dos jornadas serán las últimas de descanso antes del viaje del viernes 2/1 a San Martín de los Andes, donde comenzará verdaderamente la parte más exigente. Es decir que, en total, a River le quedarán tres entrenamientos en el Camp: lunes 29, martes 30 y viernes 2, antes de emprender el viaje. Dos serán antes de despedir el año y uno previo al cierre de la primera etapa de una temporada 2026 que el club ya empezó a transitar y cuya planificación Marcelo Gallardo delineó en su laboratorio de Ezeiza con objetivos claros: que los jugadores lleguen en óptimas condiciones para aprovechar los diez días de trabajo intenso en la ciudad sureña.