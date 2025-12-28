​La decisión que Gallardo tomó con el plantel antes de fin de año 

Seguramente, cuando en tres días levante la copa de bebida espumante a las 00:00 para brindar con los suyos, uno de los deseos de Marcelo Gallardo será que, con el inicio del nuevo año calendario, comiencen a concretarse los objetivos que se propuso para River. Desafíos trazados de cara a un 2026 que, aunque comenzará formalmente el 1/1, para el club ya empezó hace ocho días, cuando antes de Navidad el plantel se reencontró en el Camp para retomar los entrenamientos.

Gallardo se prepara para la pretemporada en SMA. Foto: Prensa River Gallardo se prepara para la pretemporada en SMA. Foto: Prensa River

Con la temporada 2026 ya en marcha, MG analiza y gestiona un plantel que, con dos refuerzos, se prepara para afrontar la parte más exigente de la pretemporada: el 3/1 viajará a San Martín de los Andes para llevar adelante ese trabajo intensivo. En los últimos días del año y antes de subirse al avión, el deté, junto a su cuerpo técnico, diseñó una agenda especial que incluyó entrenamientos a doble turno. El sábado fue la primera jornada bajo esa modalidad, el domingo tuvo descanso y el lunes el plantel volverá a trabajar de la misma manera.

Una vez superado el domingo de descanso, River volverá a intensificar los trabajos. Subirá las cargas en una suerte de ensayo general de la exigencia a la que los jugadores serán sometidos en la Patagonia. Una pretemporada clave para luego reflejarlo en los primeros partidos del año, donde muchos futbolistas se jugarán su imagen ante el cuerpo técnico cuando, del 10/1 al 17/1, el plantel viaje a Punta del Este para disputar dos amistosos.

También, claro, para aprovechar al máximo los últimos entrenamientos en Buenos Aires, que por las Fiestas, no son tantos: el lunes el plantel se reincorporará, el martes volverá a trabajar en el Camp y luego los futbolistas serán nuevamente licenciados para pasar con sus familias el miércoles 31/12 y el jueves 1/1, tal como ocurrió en Nochebuena y Navidad.

