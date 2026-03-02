​La decisión de Ubeda después del tercer empate seguido de Boca en la Bombonera 

Boca sigue sin ganar, al menos en lo que respecta al torneo local. Ya son cuatro partidos entre la derrota contra Vélez en Liniers y los tres empates consecutivos, todos en la Bombonera y el último contra Gimnasia de Mendoza, uno de los equipos recién ascendidos. Frente a esta realidad, el cuerpo técnico comandado por Claudio Ubeda no dudó en tomar su primera decisión de la semana ya en el vestuario local el sábado por la noche.

¿De qué se trata? De la continuidad del trabajo que en la seguidilla de partidos que se inició, el viernes 20 de febrero contra Racing, no se detiene: el plantel quedó concentrado (ahora lo hace en un hotel de la zona de Ezeiza, cerca de Boca Predio) y el primer entrenamiento de la semana quedó fijado para el domingo por la mañana.

Claudio Ubeda se refirió en conferencia de prensa por la reacción de los hinchas de Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza. Video: @cami.corrales @gonzalosuli

Por Lanús

La meta, por supuesto, es el siguiente compromiso que ya asoma a la vuelta de la esquina y tiene nada menos que a Lanús -el flamante campeón de la Recopa Sudamericana- esperando para recuperar el partido de la fecha 7 que se postergó por la final que debió disputar el Granate ante Flamengo. Será el miércoles próximo (4 de marzo) a las 21 horas en la Fortaleza.

De todas maneras, la decisión tampoco implica que los jugadores de Boca no volverán a sus casas hasta que termine ese encuentro, sino que ya en el mediodía del domingo quedarán licenciados hasta volver al trabajo el lunes como es habitual y luego el martes, cuando ya sí volverán a quedar concentrados para el choque del día siguiente.

Lo que sigue

Las próximas horas serán determinantes para delinear los pasos a seguir luego de ese encuentro, ya que de confirmarse el paro del fútbol argentino promovido por AFA y al cual Boca se plegó manifiestamente, la fecha 9 no se jugará el fin de semana (Boca debía hacerlo el domingo 8 en Santiago del Estero visitando a Central Córdoba) y así el siguiente compromiso ya sería el miércoles 11 en la Bombonera ante San Lorenzo.

Aunque en la actualidad de Boca no se puede avanzar tanto sin pensar en el próximo paso.

​