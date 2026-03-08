​La decisión de Costas con Martirena en Racing después del conflicto 

Ya no es titular en Racing, pero hay una coyuntura ineludible que le da relevancia a su inminente regreso al banco de los suplentes. Después del conflicto por el que no viajó a Tucumán para visitar a Atlético, Gastón Martirena volverá a ser convocado por Gustavo Costas y la Academia nuevamente lo tendrá como opción de relevo, este martes desde las 22, ante Sarmiento en Junín.

El desplante del uruguayo causó mucho ruido cuando se conoció el motivo. Muy enojado porque el club rechazó una oferta del Gremio de Brasil, el lateral por la derecha se plantó y pidió no subirse a avión hacia Tucumán. Gustavo Costas, en una situación incómoda, determino no contar con un jugador que en ese momento no estaba enfocado en el partido ni tenía ganas de estar.

Lo que contaron desde Racing

“La propuesta que llegó de Gremio era inaceptable: querían un préstamo sin cargo ni opción de compra”, le confiaron a Olé desde el club de Avellaneda. Ya sin aquella bronca, las aguas se calmaron y Martirena regresará a la nómina de convocados después de haber trabajado con normalidad en la semana (nunca dejó de hacerlo incluso antes del cruce con el Decano).

El uruguayo volverá a ser citado por Costas e irá al banco. Foto: Fernando de la Orden /CLARIN El uruguayo volverá a ser citado por Costas e irá al banco. Foto: Fernando de la Orden /CLARIN

Con contrato vigente hasta fin de 2027, el oriental será carta de recambio de Ezequiel Cannavo, el lateral que, gracias a rendimientos sólidos, rápidamente se ganó la titularidad a poco de haber llegado en el reciente mercado de pases, procedente de Defensa y Justicia.

En este Torneo Apertura Martirena actuó de arranque contra Gimnasia La Plata y Tigre y, desde entonces, no sumó más minutos ni siquiera entrando en el segundo tiempo.

Martirena, figura en Racing en la Sudamericana 2024, se enfrentó con Flamengo por la Libertadores 2025. REUTERS/Sergio Moraes Martirena, figura en Racing en la Sudamericana 2024, se enfrentó con Flamengo por la Libertadores 2025. REUTERS/Sergio Moraes

Tras un nivel muy alto y ser determinante en el equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2024 (hizo goles importantes), el uruguayo bajó su producción y en el segundo semestre de 2025 terminó como suplente de Facundo Mura, quien a fin de ese año quedó libre y emigró a Inter Miami de la MLS.

Las ausencias que tendrá Racing ante Sarmiento

Más allá de Martirena, los jugadores que seguirán sin poder retornar a la nómina de convocados son Marcos Rojo (desgarro en el aductor derecho), Maravilla Martínez (esguince grado dos en el tobillo izquierdo), Baltasar Rodríguez (lesión en la cesta iliaca), Valentín Carboni y Elías Torres (ambos sufrieron rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla).

Y en cuanto a la formación, Costas repetiría a los 11 que vienen de golear a Atlético Tucumán por 3-0 con tantos de Duván Vergara (doblete) y Santiago Solari.

