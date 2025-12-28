​La curiosa empresa del próximo refuerzo de Boca: “Es muy personal, muy mía” 

El primer reflejo de Juan Román Riquelme pensando en que el armado del plantel que volverá a disputar la Copa Libertadores del año que viene luego de dos ediciones consecutivas de ausencias fue ir a buscar al mejor jugador colombiano del 2025. O uno de ellos, mejor dicho. Por eso, Marino Hinestroza está a tan solo un anuncio oficial de convertirse en el primer refuerzo para el 2026, pese a que en su país avisen que una “deuda” puede demorar las cosas.Sin embargo, el presidente de Bocano sólo sumará un futbolista, sino también ¡un empresario!

Así es la cosa nomás, porque el extremo de 23 años que viene de romperla en Atlético Nacional y que ganó cuatro títulos en ese club en tan solo un año, además de su carrera de futbolista tiene paralelamente un emprendimiento de joyas. Sí, asi como lee, su negocio es también vender piezas exclusivas.

EL EMPRENDIMIENTO PERSONAL DEL PRIMER REFUERZO DE BOCA

“Quería hacerles una pequeña invitación a mi joyería, está ubicada en el centro comercial 114 en el centro de Cali. Me gustaría mostrarte los estilos que hemos creado aquí. Es una joyería muy personal, muy mía, con estilos muy únicos”, es la presentación que hace el propio Hinestroza de su marca llamada La Favela 18k, aunque está ubicado en Colombia.

Boca Juniors – Mariano Hinestroza tiene un emprendimiento de joyas de piezas exclusivas El colombiano que será refuerzo de Boca no sólo se dedica al fútbol, también a los negocios

En tan sólo pocos meses de inaugurado el negocio, la cuenta en sus redes sociales creció muchísimos en seguidores e interacciones, sobre todo por la exposición que tuvo durante este año Marino, que además de su buen desempeño en Atlético Nacional, en donde fue compañero de dos ex como Jorman Campuzano y Edwin Cardona, también fue convocado por el argentino Néstor Lorenzo a la selección colombiana que en 2026 disputará el Mundial de Estados Unidos.

Así las cosas, el Joyero Hinestroza no solamente llega con goles, gambetas y una personalidad muy extrovertida al fútbol argentino (“Soy ambicioso, deshumilde y provocador”, así se define), sino que también lo hace con cadenas, pulseras, aros y dijes con garantía de por vida para las piezas elaboradas en oro de 18 kilates.

Algunas de las joyas que vende en su local Hinestroza, el primer refuerzo de Boca. Algunas de las joyas que vende en su local Hinestroza, el primer refuerzo de Boca.

QUÉ FALTA QUE PARA QUE HINESTROZA SEA OFICIALMENTE REFUERZO

Riquelme personalmente manejó la situación con Atlético Nacional, equipo al que había ido a buscar a Hinestroza a mitad de este año, más allá de que no se llegó a un acuerdo por los números. Sin embargo, esta vez sí hubo match: Boca pagará aproximadamente 5.000.000 de dólares por el pase del extremo colombiano, que firmará un vinculo por cuatro temporadas.

Boca Juniors – Ambicioso, deshumilde, arrogante y provocador, así se define el delantero que quiere Boca Marino Hinestroza, la figura de Atlético Nacional por la que negocia Juan Román Riquelme

En Colombia ya lo confirmaron, incluso también Campuzano en un vivo de Instagram en medio de los festejos tras la obtención de la Copa Colombia (“Ahí se los mando para los de Boca, cuídenlo, déjenlo ser”, avisó) y ni hablar que también lo hizo el propio Marino, que primero se despidió de su ex equipo y hasta publicó una historia con corazones azules y amarillos.

Boca Juniors –

