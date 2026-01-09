​La Copa África es todo un mundo por descubrir 

Estar cerca es muy bueno, decía un viejo eslogan de Canal 13. Y aplica un 100% a vivir en vivo y en directo una competencia que viene creciendo, un continente que tiene su potencial y un fútbol que en Marruecos se vive con un gran fanatismo.

Distinto de un sudamericano, con otros matices, pero con una altísima pasión. Y más en tiempos de ser sede de la Copa África, de cobijar visitantes, de haber ganado el Mundial Sub 20 y la Copa Árabe hace muy poquito.

Sin dudas, y lógicamente, lo que más solemos mirar es nuestro fútbol, la Libertadores, la Copa América. La Euro, la Champions League, ahora un poco la MLS por Messi. Sin embargo, hay un mundo que no miramos, seguramente porque no lo dan por tele y hoy solo se ve por YouTube de ClaroSports, que no es de acceso sencillo para todos.

Y es el de la Copa África, que ya en cuartos de final tiene partidazos, como el local Marruecos contra el bravo Camerún, cuyo presidente es el excéntrico Eto’o. Es una final anticipada, con jugadores como Hakimi o Brahim Díaz. También está el Egipto de Salah contra el actual campeón, Costa de Marfil.

Y Argelia, con Zidane siempre alentando a su hijo Luca, rival de Argentina y que eliminó al duro Congo (está en Repechaje de la Copa del Mundo), vs. Nigeria (out del Mundial, con frecuentes problemas internos). Y Senegal (mundialista) vs. Malí, que sacó del torneo a un grande continental como Túnez y lo dejó en crisis y sin DT a seis meses del Mundial.

Se vienen cuatro partidos de alto vuelo en un mundo africano que a la mayoría le es ajeno (viernes y sábado, 13 y 17 hs). Con fútbol en serio, competitivo, áspero. Presión alta para muchas selecciones, como ahora Marruecos (local en Rabat, con 80.000 hinchas a favor), Camerún, Argelia, Egipto. Duelos atractivos y duros.

Y un entorno hiperprofesional, con estadios de infraestructura top, ingresos como en las grandes competencias y ese aroma a evento internacional que tienen los torneos de la FIFA, como contaba el DT argentino de Tanzania. África nunca ganó un Mundial, ni tampoco lo organizó, es cierto. Pero en 2030 tendrá el primero en Marruecos (con España y Portugal) y hoy tiene una Copa fuerte para mirar.

Pasional apoyo de los hinchas en Rabat (EFE / EPA / Jalal Morchidi). Pasional apoyo de los hinchas en Rabat (EFE / EPA / Jalal Morchidi).

Argelia, rival de Argentina en el Mundial, ganó tres de tres (EFE / EPA / Jalal Morchidi). Argelia, rival de Argentina en el Mundial, ganó tres de tres (EFE / EPA / Jalal Morchidi).

​