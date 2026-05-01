​La Conmebol actuó rápido tras la queja de Abel Ferreira: la orden que dio 

La Conmebol reaccionó con rapidez tras las quejas del técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, contra Cerro Porteño, al mando del técnico argentino Ariel Holan, porque el club paraguayo achicó en cuatro metros el ancho de la cancha del estadio La Nueva Olla antes del empate 1 a 1 en Asunción. Ya les envió una circular a todas las Federaciones que componen la entidad en la que les exige presentar oficialmente las medidas de sus campos de juego y que tendrán la obligación de mantenerlas hasta el final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Para la Libertadores, la entidad que conduce el paraguayo Alejandro Domínguez recomienda que las dimensiones del campo sean de 105 metros de largo por 6 de ancho, con un m mínimo de 100 y 64 y un máximo de 110 y 75.

¿Qué fue lo que pasó?

Ferreira se quejó fuerte tras el empate. Había tomado conciencia de que el cuadro azulgrana recortó dos metros de cada una de las líneas de cal de las bandas de su cancha, pudiéndose ver la línea original borrada, y pasando así de un ancho de 68 metros a 64. El objetivo fue claro: dejar menos espacio para que el Verdao pueda desarrollar su juego y hacer un partido mucho más cerrado.

El campo de juego de Cerro Porteño. (ESPN) El campo de juego de Cerro Porteño. (ESPN)

La línea de cal del campo de juego de Cerro Porteño. La línea de cal del campo de juego de Cerro Porteño.

Así, Holan planteó un partido cerrado y pragmático, donde salió a jugar con una línea de cinco defensores y rescató un empate gracias al gol en contra que se hizo Carlos Miguel dos Santos Pereira, mientras que para Palmeiras marcó Jhon Arias.

Cerro y Palmeiras empataron 1-1. (AP Photo/Jorge Saenz) Cerro y Palmeiras empataron 1-1. (AP Photo/Jorge Saenz)

La bronca de Abel Ferreira ante la decisión de Cerro Porteño

“Nunca había visto algo así en mi vida. Es la primera vez que veo algo así. Pero hay que preguntarle a la Conmebol”, comenzó el entrenador dos veces campeón de la Copa Libertadores cuando fue consultado por la medida que adoptó Cerro para afrontar el encuentro.

Siguiendo con su bronca, expresó: “¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más que decir“. Y sumó, en la misma línea: “Es triste ver esto en el siglo XXI, muy triste, pero yo no soy el responsable, yo no soy el que lo organiza. Casi me sanciona la Conmebol por decir… Hay que tener mucho cuidado”.

Abel Ferreira, DT de Palmeiras. (AP Photo/Jorge Saenz) Abel Ferreira, DT de Palmeiras. (AP Photo/Jorge Saenz)

De paso, el DT portugués aprovechó para descargarse con la entidad sudamericana, con la que ya ha tenido un par de cruces: “No puedo hablar de la Conmebol. Parece que tenemos prohibido hablar de ella. No me pregunten sobre eso. A veces dicen que no hablo de fútbol. Si me preguntan sobre fútbol, ​​hablaré de fútbol. Por el bien de todos. Voy a dejar de ser un escudo para asuntos que no tienen que ver con el juego. Si me preguntan sobre el calendario, que hable la directiva. Yo solo voy a hablar de fútbol. Si quieren hacerme una pregunta sobre fútbol, ​​pregunten sin problema”.

La respuesta de Ariel Holan

A su vez, el entrenador argentino que lleva solo unas semanas a cargo de Cerro Porteño, brindó su punto de vista sacándole peso al tema del campo de juego. “Las normas son claras con respecto a las medidas mínimas, tanto de largo como de ancho. En América, para todos los participantes de este gran torneo que es la Libertadores son 100 x 64. La cancha de hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Creo que eso no es determinante para el juego“, expresó Holan.

Arie Holan, DT de Cerro Porteño. (EFE/ Juan Pablo Pino) Arie Holan, DT de Cerro Porteño. (EFE/ Juan Pablo Pino)

​