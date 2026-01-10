​La confianza del DT del Barcelona ante la posible presencia de Mbappé en la final: “Cuántos partidos jugamos con el Madrid la temporada pasada y perdimos sólo uno” 

El viaje de Kylian Mbappé a Arabia Saudita para sumarse al resto del plantel del Real Madrid, que este domingo a las 16 disputará la final de la Supercopa de España, revolucionó al país ibérico. Por estas horas, la gran incógnita es si el francés podrá estar o no en la definición. Pero, pese a lo que podría llegar a generar la presencia del delantero en el clásico rival, hay alguien al que parece no preocuparle ni un poco: Hansi Flick.

Consultado en conferencia sobre el tema, el DT del Barcelona respondió muy confiado: ” ¿Cuántos partidos jugamos contra el Madrid la pasada temporada?, ¿cuatro?, ¿cinco? Perdimos uno y siempre estuvo Mbappé”.

Hansi Flick, en la práctica del Barcelona. EFE/ Kai Försterling

Efectivamente, tal como bien mencionó Flick, desde que se hizo cargo del Barcelona hace un año y medio, los equipos se enfrentaron en cinco oportunidades. El Barsa ganó cuatro (los cruces por LaLiga de la 2024/25, la Supercopa y la final de la Copa del Rey) y sólo perdió el clásico en el primer semestre de LaLiga de esta temporada.

En la misma línea, más allá de que elogió la grandeza de Mbappé, Flick aclaró: “Jugamos contra el Madrid, no contra Mbappé. Mbappé es un jugador fantástico, pero para nosotros es competir contra un fantástico equipo. Va del Madrid, no de Mbappé. De cómo queremos jugar, qué queremos hacer, estar centrados en nuestra filosofía”.

Además, sobre la estrella francesa, reconoció que “es el mejor delantero del momento. Es un jugador de clase mundial”.

Un esguince en la rodilla izquierda impidió que el crack viaje a Arabia en la primera lista presentada por Xabi Alonso. En consecuencia, vio por televisión la victoria de sus compañeros en las semifinales ante el Atlético Madrid. Pero Mbappé presentó mejorías en los días posteriores y finalmente se subió en el avión desde Madrid hacia Jeddah.

Aterrizó el pasado viernes y se puso a disposición del DT. La Casa Blanca tendrá su último entrenamiento previo a la final ante el Blaugrana este sábado y allí será exigido. ” Está mucho mejor. Contra el Atlético llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en cuenta que pudiera venir para la final. Hoy entrenará, lo evaluaremos y decidiremos”, detalló Xabi.

El ex PSG se posiciona como una alternativa más para el elenco español. Su lugar contra el conjunto de Simeone (y los demás partidos que se perdió por dicha lesión) lo ocupó el joven Gonzalo García. Si bien el punta respondió con goles, la vuelta de la estrella principal lo relegaría al banco de los suplentes.

Sin embargo, Xabi Alonso aseguró que no arriesgarán de más al delantero. Sobre todo, pensando más allá de la final del próximo domingo. El Madrid tiene, además de la pelea por acercarse al Barcelona en la cima del campeonato local, la última doble fecha de la fase de liga de la Champions League. Ante esto, el DT fue contundente.

Xabi Alonso y Hansi Flick, antes de la final de la Supercopa de España. Xabi Alonso y Hansi Flick, antes de la final de la Supercopa de España.

“¿Si forzaremos a Mbappé? Es una decisión que tomaremos con el jugador, los técnicos y los médicos. Hay que medir el riesgo. El momento en el que estamos y lo que nos jugamos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado”, sentenció.

