​La confesión de Matanovic: “Sentí un ligero contacto con el pelo” 

Igor Matanovic, el delantero croata de la jugada que podría considerarse una polémica, anuló cualquier cuestionamiento a la determinación de anular el 2 -2 ante Portugal en el minuto 57 del segundo tiempo, “Sinceramente, creo que sentí un ligero contacto con el pelo. Le pregunté al árbitro, no estaba del todo seguro de haber tocado. Me dijo que el balón tenía un toque sutil, que hubo un ligero contacto y que era fuera de juego”, afirmó el futbolista del Friburgo de Alemania.

El referí Ervan Eskas, de Noruega, había validado inicialmente el gol que llevaba el partido a tiempo suplementario. Tampoco el asistente había cobrado offside. Fue convocado por el encargado del VAR, el inglés Gillett. Y la determinación de no sancionar el tanto se tomó por la alerta del chip, que determinó el contacto con la pelota con Matanovic antes del gol de Gvardiol.

Una paradoja que resulta casi una ironía: si Matanovic hubiese sido un pelado, el gol habría sido convalidado.

Matanovic en la jugada de la polémica: el contacto con la pelota que observó el VAR y por el que se anuló el 2-2. Matanovic en la jugada de la polémica: el contacto con la pelota que observó el VAR y por el que se anuló el 2-2.

El gol anulado a Croacia

Créditos: DSports.

La FIFA, en un poseo en sus redes sociales, argumentó la decisión del referí. “Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la pelota adidas Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol”.

Y se agregó: “Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”.

¿Qué más dijo Matanovic? “Es difícil encontrar las palabras adecuadas después del partido. Todavía me cuesta asimilarlo. Jugamos muy bien la segunda parte y merecimos más. Aún no he visto ningún penalti, pero si se juega así… Tres goles nos anularon… No tengo palabras, hoy hemos sufrido mucho. Cuando entré al campo, tuve buenas sensaciones. Jugamos un muy buen partido, pero esto duele. Seguimos adelante, tenemos que mirar hacia adelante e ir a la Eurocopa”.

Cristiano Ronaldo saluda a Modric. Cristiano Ronaldo saluda a Modric.

Portugal, por el 2 a 1 final, será rival de España en octavos de final.

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