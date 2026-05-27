​La chance que tiene el Atlético de Madrid de igualar su récord mundialista 

Con la temporada europea ya terminada, el foco empieza a trasladarse lentamente hacia el Mundial 2026. En el Atlético de Madrid hay un motivo especial para seguir de cerca cada convocatoria. Y es que el conjunto español tiene chances concretas de igualar un récord histórico de futbolistas aportados a una gran cita.

El equipo dirigido por Diego Simeone atraviesa un momento de renovación dentro del plantel, pero al mismo tiempo mantiene una fuerte presencia sudamericana, especialmente argentina. Y justamente esa conexión con la Selección campeona del mundo puede volver a convertir al Atlético en uno de los clubes con mayor representación internacional en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El antecedente de Qatar 2022

La última Copa del Mundo ya había marcado un hito para el club madrileño. En Qatar 2022, el Atlético aportó 12 futbolistas al certamen, la cifra más alta de toda su historia. Entre ellos hubo tres argentinos que terminaron siendo campeones del mundo con la Selección dirigida por Lionel Scaloni: Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

Ángel Correa, Julián Álvarez, Nahue Molina y Rodrigo de Paul en el Atlético. Ángel Correa, Julián Álvarez, Nahue Molina y Rodrigo de Paul en el Atlético.

Aquella presencia argentina no pasó desapercibida en Madrid. De hecho, después del Mundial, el club siguió apostando fuerte por futbolistas albicelestes y hoy varios de ellos son piezas importantes dentro del Colchonero.

También formaron parte de aquella Copa otros nombres importantes del plantel como Antoine Griezmann, Joao Félix, Koke, Álvaro Morata, Marcos Llorente, Axel Witsel, Yannick Carrasco, José María Giménez y el arquero croata Ivo Grbić.

La Selección Argentina, clave para alcanzar el récord

De cara al Mundial de 2026, Argentina vuelve a tener un papel central en las aspiraciones del Atlético de Madrid. En la prelista entregada por Scaloni aparecen seis futbolistas vinculados al club: Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez.

La mayoría de ellos tiene muchas chances de formar parte de la lista definitiva, especialmente por el protagonismo que fueron ganando durante el último tiempo. Julián aparece como uno de los nombres más importantes del ataque argentino, mientras que Molina sigue siendo una alternativa fija para el lateral derecho. También crecen las posibilidades de Giuliano y Thiago, dos jugadores que vienen sumando minutos y consideración en el ciclo de Scaloni.

Ángel Correa, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. (Foto: Prensa Atlético de Madrid) Ángel Correa, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. (Foto: Prensa Atlético de Madrid)

Pero la posible marca histórica del Atlético no depende únicamente de Argentina. Otros futbolistas del plantel también tienen grandes posibilidades de disputar el Mundial con sus respectivas selecciones. José María Giménez sigue siendo una pieza clave para el Uruguay de Marcelo Bielsa, mientras que Alexander Sorloth tiene prácticamente asegurada su presencia con Noruega.

Además, desde España también aparecen nombres ligados al conjunto rojiblanco como Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill. De confirmarse todas las convocatorias, el Atlético volverá a alcanzar los 12 representantes en una Copa del Mundo, igualando así el récord histórico conseguido en Qatar 2022.

​