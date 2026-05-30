​La chance del cruce del morbo por tercera vez: Estudiantes – Rosario Central en cuartos de la Libertadores 

En La Plata y en Rosario están expectantes por el cruce del morbo que Estudiantes y Central tendrán este domingo (15:30) por los 16avos de final de la Copa Argentina, la segunda vez que se enfrentarán desde aquellos octavos del Clausura 2025 donde los jugadores del Pincha les hicieron un pasillo de espalda a sus rivales y se impusieron 1-0. Pero este viernes, en el sorteo de la Libertadores, donde los dos siguen en carrera, se conoció que podrían enfrentarse por tercera ocasión. Y en los cuartos de final, ni más ni menos.

Estudiantes fue el primero en salir sorteado en los octavos de final de la Libertadores, donde finalizó segundo en su grupo y enfrentará a la Universidad Católica, que finalizó primero en el suyo y que fue verdugo de Boca. Al haber llegado a esta instancia como escolta, el Pincha disputará la ida en La Plata y la vuelta en Chile.

Mientras que Rosario Central, también segundo, afrontará su llave contra el Corinthians (1°), primero en el Gigante de Arroyito y luego en San Pablo.

Ahí es donde se dio esta particularidad: como los dos quedaron en la misma parte del cuadro, en caso de ganar sus cruces, se verán las caras en los cuartos de final.

Claro que no será fácil que eso suceda, porque ambos tienen rivales bravos. El Pincha enfrentará a una Católica que finalizó primera en un grupo en el que también estaban otros duros como Cruzeiro y Boca. Y logró esa posición porque cosechó cuatro victorias: dos a Barcelona de Ecuador, el otro rival de la zona, una a los brasileños y la última ante el Xeneize y en la Bombonera.

El pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes a los de Rosario Central en los octavos de final del Clausura 2025. (Foto: Sebastián Granata) El pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes a los de Rosario Central en los octavos de final del Clausura 2025. (Foto: Sebastián Granata)

Y Central irá con un Corinthians que tiene a figuras como el neerlandés Memphis Depay, el inglés Jesse Lingard y el argentino Rodrigo Garro, entre otros, y que llega tras ser primero del grupo E, donde enfrentó a Platense (está también en octavos), Independiente Santa Fe y Peñarol. Allí, cosechó tres victorias (a sus tres rivales), dos empates y una derrota, que fue contra el Calamar y en Brasil, ni más ni menos.

De darse, será el tercer episodio de esta historia, que comenzó con el acto de rebeldía de los jugadores de Estudiantes a sus pares de Central en noviembre del año pasado, haciéndoles un pasillo de espaldas y manifestándose en contra del título de Campeón de Liga que recibió el Canalla de un día para el otro, sin que esté contemplado en el reglamento, y que derivó en sanciones de la AFA contra el Pincha: seis meses a su presidente Juan Sebastián Verón -enemistado desde hace largo tiempo con Claudio Chiqui Tapia, el máximo mandatario de la AFA- y dos fechas para los 11 futbolistas que llevaron adelante esa escena.

Fuente: ESPN

Sin embargo, ambas decisiones no llegaron lejos: hubo amnistía para esos 11 jugadores de Estudiantes al comenzar este Torneo Apertura, por lo que no debieron atravesar esas dos fechas de suspensiones, y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la entidad mundial que resuelve conflictos a nivel global en todos los deportes, le levantó la sanción a Verón en enero de este año.

En aquel primer choque, salió vencedor el Pincha, imponiéndose por 1-0. Restará por ver qué sucederá este domingo, cuando vuelvan a verse las caras por el pase a octavos de final de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y si existirá, o no, este tercer duelo en la Libertadores.

Fuente: ESPN

El cuadro de la Copa Libertadores. El cuadro de la Copa Libertadores.

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