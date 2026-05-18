​La bronca de Nico Diez: “Miren el partido y fíjense quién mereció ganar” 

La desazón otra vez dominó la escena en Argentinos Juniors. Nuevamente, como en los últimos tiempos, el Bicho se quedó en la puerta de una definición. Cuando sus hinchas ya imaginaban el viaje a Córdoba para la final de estos playoffs, Belgrano lo empató casi en el final y luego lo eliminó en la tanda de los penales, una definición que ya es una maldición. La gente despidió al equipo con silbidos y el ánimo de Nico Diez, en la conferencia de prensa, delató esa bronca.

Un Diez muy locuaz

“No voy a analizar mucho el partido porque si ponés defensores y no ganás, vas a decir que me metí atrás, si ponés delanteros van a decir otra cosa… Estamos siempre en la misma, muchachos. Miren el partido bien y fíjense quién fue el protagonista, quién mereció ganar. Creo que analizar este partido es simple, no hay tantas vueltas”, le respondió, con evidente fastidio, a un periodista que le pidió un análisis del encuentro.

Los cuestionamientos hacia el entrenador de Argentinos tenían que ver con los cambios que realizó en el segundo tiempo. El Bicho ganaba 1-0 con un golazo y Belgrano comenzó a hacer modificaciones ofensivas (entraron el Mudo Vázquez, el Uvita Fernández y Lautaro Gutiérrez) para terminar tirando centros al área para sus tres delanteros. Y en el local se fueron Oroz y Lescano, los creativos, más Morales, el extremo derecho. Y entraron jugadores más para aguantar: los volantes Enzo Pérez y Florentín y el defensor Godoy.

Pese a eso, Belgrano llegó al empate ya en el descuento a través de un centro que Passerini bajó dentro del área para la definición cruzada del Uvita Fernández. “Cuando no agarré la pelota, puse un volante más de contención. Cuando faltaban cinco minutos puse un central que lo había puesto en los otros dos partidos… O sea, si querés buscar la mala, buscá la mala”, contestó el DT.

El DT se mostró golpeado por la eliminación (vía ESPN).

El cruce con un hincha

Luego del gol de Belgrano, sobre el final del partido y antes del alargue, Nico Diez tuvo un enfrentamiento verbal con un plateísta. Al DT se lo notó sacado, muy enojado. Pero después en los micrófonos le bajó los decibeles a esa discusión.

“Con el hincha, nada. Nunca le falté el respeto a nadie. El hincha está para opinar y decir lo que siente y está muy bien. Y yo tengo que dirigir y no decir nada. Nada del otro mundo. Uno se imaginó un partido… Faltando nada había que cerrarlo. Y cuando nos hacen el gol te dicen para qué te metiste atrás. Y no me metí atrás, lo quise cerrar porque la única forma de meternos un gol era con un envío largo, con Passerini, tres delanteros metidos adentro del área… puse a un defensor más pero después metí volantes, traté de cerrar el partido y bueno, nada… El hincha tiene todo el derecho a opinar y decir lo que quiera. Valoro mucho a la gente porque siempre nos acompañó”.

Nico Diez en pleno partido. Nico Diez en pleno partido.

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