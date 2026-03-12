​La “bronca” de Marchesin tras el empate de Boca y los silbidos vs. San Lorenzo 

La victoria ante Lanús había dejado muy buenas sensaciones. Mostraba a un Boca en crecimiento y con varios puntos altos. Sin embargo, el equipo no pudo plasmarlo en el clásico. El empate dejó un sabor amargo por las formas: el Xeneize generó muchas situaciones pero no logró concretarlas. En una Bombonera que funcionó como termómetro del partido, Agustin Marchesin habló tras el encuentro y dejó ver la bronca por el resultado. Mirá qué dijo.

En este caso, la autocrítica llegó desde uno de los referentes del plantel, que intentó mirar más allá del resultado y de los silbidos de los hinchas en un equipo que además arrastra una racha adversa en los clásicos. ” La verdad que nos vamos con muchísima bronca, pero creo que el equipo viene creciendo y cada vez nos sentimos mejor. Generamos bastantes situaciones de gol, estamos sólidos”, explicó.

El arquero habló tras el empate y dejó ver su bronca. (Foto: Emmanuel Fernández)

Los silbidos de los hinchas

“Pero obviamente con bronca porque cuando los resultados no se dan, que son los que mandan siempre, es entendible que por ahí haya reproches. Pero creo que el equipo viene jugando cada vez mejor”, agregó en diálogo con El Canal de Boca.

Video: Olé.

La falta de gol

Además, Marchesin se refirió a la diferencia entre los partidos en los que Boca logró convertir varios goles, como ante Lanús o por Copa Argentina, y los encuentros en los que le costó más marcar, como frente a Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo.

“Nos vamos con el sabor amargo y la bronca de que generamos situaciones. El equipo está generando y obvio que cuando por ahí no tenemos la suerte de convertir da mucha bronca”, sostuvo.

“Tenemos que seguir trabajando y mejorando día a día, pero venimos por buen camino. Dios quiera que en esta etapa el equipo se vaya sintiendo cada vez más cómodo”, cerró Marchesín, marcando el crecimiento del equipo partido a partido pese a la falta de efectividad en los últimos encuentros.

Video: El Canal de Boca

