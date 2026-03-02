​La barra de la U de Chile asesinó a un hincha de Colo Colo en la previa del clásico 

El clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile fue opacado por un tiroteo. El hecho (que se desató en la previa del encuentro) dejó un hincha del Cacique muerto y otro gravemente herido que permanece internado en el Hospital Félix Bulnes.

Según pudieron reconstruir los Carabineros, una facción de los Chunchos efectuó varios disparos contra una caravana de simpatizantes rivales cuando estos circulaban por la Avenida General Bonilla. Lamentablemente, una de las balas impactó sobre uno de los micros y terminó con la vida de uno de los hombres que iba a bordo.

El partido se disputó de todas formas en la cancha de Colo Colo. (EFE) El partido se disputó de todas formas en la cancha de Colo Colo. (EFE)

Hasta el momento, hay dos integrantes de la barra detenidos que fueron trasladados hasta la 26° Comisaría de Pudahuel, donde permanecerán privados de su libertad hasta que culmine la investigación preliminar. De todas formas, los medios locales aseguran que las autoridades esperan instrucciones del Ministerio Público para proceder.

La barra de la U de Chile tiene antecedentes recientes: también generó incidentes en la primera fecha del campeonato

Una sanción que recibieron 3.000 hinchas en el torneo pasado motivó a la barra de la U de Chile a boicotear el primer partido de la vigente temporada. Aunque hubo un previo aviso por redes sociales y esta facción acumula varios antecedentes recientes (como el de Independiente en Copa Sudamericana o la agresión contra los micros de Lanús en la misma competencia) los Carabineros no pudieron evitar los destrozos.

Tal como pudo apreciarse en videos y crónicas de medios locales, los implicados ingresaron al estadio al comienzo del encuentro vs. Audax Italiano e intentaron invadir la cancha. De hecho, frente a la reacción de las fuerzas de seguridad, lanzaron butacas y distintos objetos, es decir, replicaron el accionar que tuvieron en Argentina en agosto de 2025. Además, generaron un foco de incendio que detuvo el duelo durante aproximadamente 10 minutos.

Video: TNT Sports Chile

El clásico no se suspendió luego del ataque

El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile (correspondiente a la quinta fecha de la Primera División) se disputó de todas formas pese al enfrentamiento que hubo en la previa. De hecho, finalizó 1-0 en favor del elenco visitante, que anotó de la mano de ﻿Matías Zaldivia a los 70′.