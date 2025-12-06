​La alfombra roja del sorteo del Mundial 2026: Donald Trump, Chiqui Tapia, Ancelotti y más 

05/12/2025 13:49hs.

El John F. Kennedy Center de Washington está de gala. Sí, representantes de todo el mundo se reunieron en la capital de los Estados Unidos para albergar el esperado sorteo del Mundial 2026. Y las presencias, lógicamente, no son para nada menores: desde dirigentes como el presidente de la FIFA Gianni Infantino, hasta exjugadores como el argentino Maxi Rodríguez. A continuación, en Olé te mostramos las celebridades más destacadas que pasaron por la prestigiosa alfombra roja.

Donald Trump y Gianni Infantino. (REUTERS/Jonathan Ernst) Donald Trump y Gianni Infantino. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Alejandro Domínguez y Chiqui Tapia, presentes en la alfombra roja. (REUTERS/Brian Snyder) Alejandro Domínguez y Chiqui Tapia, presentes en la alfombra roja. (REUTERS/Brian Snyder)

Maxi Rodríguez, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Brian Snyder) Maxi Rodríguez, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

Didier Deschamps, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Didier Deschamps, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, presente en la alfombra roja. (@fifaworldcup_es) Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, presente en la alfombra roja. (@fifaworldcup_es)

Shaquille O’Neal, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (EFE/ Octavio Guzmán) Shaquille O’Neal, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (EFE/ Octavio Guzmán)

Ronaldo y Kaká, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Brian Snyder) Ronaldo y Kaká, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

Arsene Wenger, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Jeenah Moon) Arsene Wenger, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Jeenah Moon)

Xavi, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Jeenah Moon) Xavi, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Jeenah Moon)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (REUTERS/Brian Snyder) Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (REUTERS/Brian Snyder)

Francesco Totti, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (AP Photo/Chris Carlson) Francesco Totti, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (AP Photo/Chris Carlson)

Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Robbie Williams, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Brian Snyder) Robbie Williams, presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

Carlo Ancelotti, DT de la Selección de Brasil. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Carlo Ancelotti, DT de la Selección de Brasil. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Andrea Bocelli, presente en la alfombre roja. (EFE/ Octavio Guzmán) Andrea Bocelli, presente en la alfombre roja. (EFE/ Octavio Guzmán)

Roberto Carlos en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Brian Snyder) Roberto Carlos en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026. (REUTERS/Brian Snyder)

Sebastian Beccacece, actual técnico de Ecuador. (REUTERS/Brian Snyder) Sebastian Beccacece, actual técnico de Ecuador. (REUTERS/Brian Snyder)