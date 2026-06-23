​La agenda de Argentina en el Mundial: cuándo juega contra Jordania y qué día serían los 16vos de final 

Un inicio demoledor de la Selección Argentina en el inicio de la Copa del Mundo. La Albiceleste llegó a Norteamérica con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y por ahora está demostrando por qué levantó el título hace tres años y medio: de la mano de un Lionel Messi intratable (que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales), la Scaloneta derrotó 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria.

De esta manera, el combinado nacional logró la clasificación a los 16vos de final y este mismo lunes podría asegurarse el primer lugar del Grupo J. Para ello, deberá esperar que Jordania no derrote a Argelia y, en caso de que se dé ese resultado favorable, ya sabrá que día disputará la primera ronda de los playoffs. Mirá como sigue la agenda de Argentina en el Mundial.

¿Cuándo juega la Selección Argentina contra Austria?

El encuentro entre Argentina y Jordania se disputará el próximo sábado 27 de junio en el Dallas Stadium (mismo escenario del duelo ante Austria) a las 23.00hs de nuestro país. A la par se disputará el otro partido de la zona: Austria vs. Argelia.

En caso de que Jordania derrote a Argelia este martes a la madrugada, el combinado nacional se jugará en este encuentro el liderato de la zona y necesitaría sacar al menos un punto para asegurarse la punta. Caso contrario, la Selección ya llegará con el primer puesto asegurado debido al nuevo criterio de desempate olímpico. Por eso, podría aprovechar este encuentro para rotar y descansar a sus figuras.

¿Cuándo y contra quien jugaría la Selección Argentina los 16vos de final?

Si bien su posición final en el Grupo J aún puede cambiar, lo más probable es que el combinado nacional gane la zona y juegue el viernes 3 de julio ante el segundo del Grupo H (el que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita). Ese compromiso se llevaría a cabo a las 19.00hs en el Miami Stadium.

¿Y si sale segunda? Si bien es más improbable (pero no matemáticamente imposible), en caso de que la Selección finalice como escolta de la Zona J disputará los 16vos de final el jueves 2 julio a las 16.00hs en el Los Angeles Stadium. ¿Su rival en ese caso? El puntero del Grupo H, que hoy es España…

​