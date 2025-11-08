​La AFA no aceptó la propuesta de los dirigentes de San Lorenzo 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer en Ezeiza que no hubo acuerdo con los dirigentes de San Lorenzo tras la reunión que mantuvieron con el presidente de la casa madre del fútbol, Claudio Tapia, en un cónclave destinado a definir los pasos institucionales inmediatos.

A través de un comunicado, la AFA confirmó que no hubo aceptación a la propuesta de los directivos, que en su mayoría pretendían la declaración de acefalía. Pero en ese marco, Marcelo Moretti ratificó que no renunciará a su cargo como presidente del club, lo que motivó que la AFA se hiciera cargo de la situación.

“Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”, indicó el organismo en su comunicación oficial.

El único plan de gobierno transitorio fue presentado por Sergio Costantino, quien aseguró contar con el dinero necesario para conducir esta etapa. La propuesta recibió apoyo de un sector importante de la dirigencia. Sin embargo, la AFA, que exigió a Costantino que entre el lunes y martes próximos presente los avales económicos para respaldar la iniciativa, se mostró inflexible. En ese sentido, la validación de esos fondos es condición para que la AFA y el juez interviniente otorguen el aval definitivo a la conducción transitoria.

El esquema económico planteado prevé que el 66% del dinero aportado sea devuelto durante la gestion transitoria, mientras que el 33% restante quedará para ser saldada por del próximo gobierno del club. Pero más allá de esa situación, Tapia dejó en claro que la administración transitoria deberá ser por un período limitado y no hasta el final del mandato estatutario, previsto para diciembre de 2027. Costantino propuso una duración de un año, mientras que Marcelo Culotta planteó que haya elecciones en un plazo máximo de 150 días. Ante ese panorama de divisiones y falta de entendimiento, la pelota, ahora, la tiene la AFA y será quién decida por el futuro inmediato de San Lorenzo.