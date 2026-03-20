​La AFA negó un supuesto allanamiento en su sede: “Se trató de una requisitoria de documentación” 

Frente a los rumores que circularon (e indicaban que su sede había sido allanada nuevamente) la AFA emitió un breve comunicado para desmentirlos. ” Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso “, explicaron.

“Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa: en el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarrolla con absoluta normalidad. Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”, expresaron.