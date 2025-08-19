​La AFA despidió a un árbitro por “atentar contra los valores del fútbol”   

Un hecho tan insólito como grave sacudió al arbitraje argentino durante el último fin de semana. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió despedir al árbitro Sebastián Solís, quien dirigía un encuentro de la categoría Juveniles C entre Roma y Argentino de Rosario, tras protagonizar una conducta considerada inadmisible para su función.

En un comunicado difundido este lunes, la AFA explicó que la decisión se tomó por “haber infligido seriamente su deber de impartir justicia, pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol, faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro”.

Al pie del comunicado, se adjuntó un video en el que el árbitro queda en evidencia con su accionar en el campo de juego. Solís no solo no sigue las jugadas de cerca como debería, sino que en un pasaje del encuentro pareciera sacar un celular de su bolsillo. Luego, continúa moviéndose con pasos cortos en el círculo central. Esto generó indignación en Internet y en el ámbito dirigencial que no recibió para nada bien estas imágenes.

Desde el Comité Arbitral consideraron que lo ocurrido es “un hecho lamentable de público conocimiento” y que no podía dejarse pasar, ya que compromete la seriedad y credibilidad del arbitraje en el fútbol argentino, incluso en divisiones formativas. Tras esta resolución, Sebastián Solís dejará de ser parte del cuerpo arbitral de la AFA y no volverá a dirigir partidos en ninguna de sus competencias. La novedad sorprendió a todos los fanáticos, puesto que se trata de una medida que puede ser “disciplinadora” para el futuro cercano de todos los torneos que se juegan en nuestro país.