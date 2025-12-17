​La “advertencia” del compañero de zaga del Cuti Romero pensando en el Mundial: “Si nos cruzamos te pego” 

El Cuti Romero se afianzó como el pilar más importante en la defensa del Tottenham en las últimas temporadas. Desde su arribo a la Premier League, con adaptación de por medio, el defensor se convirtió en una pieza fundamental. Este nivel vino de la mano con la llegada del neerlandés Micky Van de Ven. Ambos forman una temible dupla central, de lo más destacado del conjunto londinense.

En una entrevista reciente, el propio Van de Ven habló de la gran relación que ambos tienen. Tanto adentro como afuera de la cancha. De hecho, hasta bromeó acerca de un posible cruce entre la Selección Argentina y Países Bajos en el Mundial 2026. Claro, es que el Cuti siempre le recuerda el partido de cuartos de final de Qatar 2022.

Romero y Van de Ven. (REUTERS) Romero y Van de Ven. (REUTERS)

Además de destacar como persona al Cuti y de llamarlo su “hermano”, el zurdo advirtió que no le importará nada de esto si se da un cruce entre la Albiceleste y la Naranja. Sobre todo, recordando cómo se jugó aquel partido en Lusail, en el que Argentina ganaba 2-0, Países Bajos empató sobre el final y luego fue eliminado por penales, en medio de un clima muy caliente.

Las advertencias del compañero del Cuti

En una entrevista recién para el podcast The Overlap, Van de Ven habló que el argentino siempre le recuerda aquel partido a tono de broma. En el mismo tono y ante la pregunta de qué haría si se repite un cruce, dijo: ” Hablamos una y otra vez sobre eso (un posibe Países Bajos vs. Argentina), y cada vez le decía, como él me decía a mí: ‘Si venis con la pelota y te pones uno contra uno conmigo, te doy un golpe. No me importa que seas mi compañero’. Y él me respondió: ‘Al revés, si empiezas a driblar como siempre y te pones en mi posición, no me importa, ¡bum!‘”.

Del mismo modo, volvió a recordar las bromas de Romero para con él. “No dejaba de hablar de eso todo el tiempo. Le dije: ‘Sí, tuviste suerte de que no estuviera allí, porque te mataba’“. Van de Ven no estuvo en ese partido, no era convocado a su selección y en ese entonces jugaba en el Wolfsburgo de Alemania.

Cuti y Van de Ven con el trofeo de la Europa League. (REUTERS) Cuti y Van de Ven con el trofeo de la Europa League. (REUTERS)

Pero lo más importante de todo vino después, cuando el neerlandés destacó la gran relación que ambos tienen afuera de la cancha. ” Es como un hermano para mí: en la cancha se nota que nos apoyamos mutuamente, pero fuera de ella, es lo mismo“, resaltó.

Los números de la zaga Romero – Van de Ven

Desde la llegada del defensor desde Alemania hacia Londres, a cambio de unos 40 millones de euros, ambos han disputado 63 partidos. Las lesiones de uno y otro impidieron que esta cifra de juegos sea mayor. Pero cuando estuvieron en cancha no defraudaron.

En más de 5.000 minutos juntos en cancha, ganaron 33 partidos, empataron 10 y perdieron 22. Pero lo más importante fue que lograron levantar la Europa League con el Tottenham, que le permitió al club no solo jugar la Champions League de la actual temporada, sino cortar una larga sequía de títulos.

La gran relación de Romero y Van de Ven. (REUTERS) La gran relación de Romero y Van de Ven. (REUTERS)

